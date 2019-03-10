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10.03.2019 11:47
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Волгоградской области два человека погибли в ДТП с грузовиком

Текст: Роман Мерзляков (Волгоград)

В Суровикинском районе Волгоградской области два человека погибли в результате ДТП, сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

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По предварительным данным, 63-летний водитель машины Volkswagen Polo ехал со стороны станицы Обливская в сторону областного центра. На 158-м километре федеральной автотрассы «Волгоград – Каменск-Шахтинский», при выезде с дороги местного значения, он не предоставил преимущество в движении грузовику Scania под управлением 59-летнего гражданина.

В результате столкновения водитель и 63-летний пассажир легкового автомобиля скончались на месте аварии.

Происшествия ЧП ДТП Филиалы РГ Юг России ЮФО Волгоградская область
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