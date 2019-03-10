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10.03.2019 18:33
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Два человека погибли в лобовом ДТП в Краснодарском крае

Текст: Михаил Сухарев

Дорожно-транспортное происшествие с участием двух легковых иномарок произошло в воскресенье днем недалеко от Геленджика в Краснодарском крае. По данным ГУ МВД региона два человека погибли, четверо пострадали.

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- ДТП произошло на 1149-м километре трассы М-4 "Дон". По предварительным данным, водитель автомобиля SsangYong выехал на полосу встречного движения около 14 часов и столкнулся с автомобилем Volkswagen, - отметили в пресс-службе ГУ МВД Краснодарского края.

Лобовое столкновение погибли  два человека - водитель SsangYong 1962 года рождения и его пожилая пассажирка. В этом же автомобиле ехал 11-летний ребенок, которого госпитализировали в тяжелом состоянии. В Volkswagen также пострадали двое детей и их мать, водитель уцелел.

Полицейские сейчас устанавливают все обстоятельства происшествия.

Происшествия ЧП ДТП Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край
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