Два человека погибли в лобовом ДТП в Краснодарском крае

Дорожно-транспортное происшествие с участием двух легковых иномарок произошло в воскресенье днем недалеко от Геленджика в Краснодарском крае. По данным ГУ МВД региона два человека погибли, четверо пострадали.

- ДТП произошло на 1149-м километре трассы М-4 "Дон". По предварительным данным, водитель автомобиля SsangYong выехал на полосу встречного движения около 14 часов и столкнулся с автомобилем Volkswagen, - отметили в пресс-службе ГУ МВД Краснодарского края.

Лобовое столкновение погибли два человека - водитель SsangYong 1962 года рождения и его пожилая пассажирка. В этом же автомобиле ехал 11-летний ребенок, которого госпитализировали в тяжелом состоянии. В Volkswagen также пострадали двое детей и их мать, водитель уцелел.

Полицейские сейчас устанавливают все обстоятельства происшествия.