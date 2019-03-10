На Кубани пациентка погибла в тройном ДТП с участием "скорой"

В городе Армавир Краснодарского края утром в воскресенье произошло ДТП с участием трех автомобилей. Как рассказали "РГ" в пресс-службе ГУ МВД России по региону, авария произошла на перекрестке улиц Тургенева и Карла Маркса, недалеко от табачной фабрики. Одним из участников столкновения стал автомобиль скорой помощи.

- Автомобиль скорой помощи, по предварительным данным, проезжал перекресток на запрещающий сигнал светофора, у него были включены проблесковые маячки, - рассказали в пресс-службе ведомства. - На перекрестке "скорая" столкнулась с внедорожником Skoda.

Как сообщается, иномарка от удара потеряла управление и врезалась в маршрутную "Газель". На данный момент неизвестно, следовала ли "Газель" по маршруту и были ли в ней пассажиры. В момент удара пассажирский транспорт находился у обочины.

В карете скорой помощи в момент столкновения находилась пожилая пациентка, она скончалась. Однако пока полицейские не дают однозначного ответа - стало ли причиной смерти женщины столкновение или состояние, в котором ее перевозили.

Кроме того, в больницу с различными травмами доставлены водитель "скорой" и два фельдшера, а также водитель Skoda.

Сейчас устанавливаются все обстоятельства происшествия.