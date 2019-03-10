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10.03.2019 13:50
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

На Кубани пациентка погибла в тройном ДТП с участием "скорой"

Текст: Михаил Сухарев

В городе Армавир Краснодарского края утром в воскресенье произошло ДТП с участием трех автомобилей. Как рассказали "РГ" в пресс-службе ГУ МВД России по региону, авария произошла на перекрестке улиц Тургенева и Карла Маркса, недалеко от табачной фабрики. Одним из участников столкновения стал автомобиль скорой помощи.

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- Автомобиль скорой помощи, по предварительным данным, проезжал перекресток на запрещающий сигнал светофора, у него были включены проблесковые маячки, - рассказали в пресс-службе ведомства. - На перекрестке "скорая" столкнулась с внедорожником Skoda.

Как сообщается, иномарка от удара потеряла управление и врезалась в маршрутную "Газель". На данный момент неизвестно, следовала ли "Газель" по маршруту и были ли в ней пассажиры. В момент удара пассажирский транспорт находился у обочины.

В карете скорой помощи в момент столкновения находилась пожилая пациентка, она скончалась. Однако пока полицейские не дают однозначного ответа - стало ли причиной смерти женщины столкновение или состояние, в котором ее перевозили.

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Кроме того, в больницу с различными травмами доставлены водитель "скорой" и два фельдшера, а также водитель Skoda.

Сейчас устанавливаются все обстоятельства происшествия.

Происшествия ЧП ДТП Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край
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