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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Более 600 свиней погибли при пожаре на крупнейшей ферме на Урале

Текст: Константин Балагаев

В Богдановичском районе Свердловской области при пожаре в цехе репродукции свинокомплекса "Уральский" погибли порядка 650 свиней. Возгорание в крупнейшей на Среднем Урале ферме произошло накануне вечером. Обнаружить ЧП помогла автоматическая пожарная сигнализация.

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- Охрана объекта сообщила о случившемся в пожарную охрану, - рассказала "РГ" руководитель пресс-службы ГУ МЧС по региону Наталья Зырянова. - За девять минут пожарные ликвидировали возгорание. Еще до приезда наших сотрудников цех покинули два работника. Но из-за дыма погибли 52 свиноматки и 600 поросят.

По сведениям сотрудников МЧС, пожар начался в системе приточной вентиляции. По этой причине помещение маточника оказалось сильно задымлено. По предварительным данным, причиной пожара стала поломка электрооборудования.

Происшествия ЧП Пожары Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Свердловская область
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