В Москве погибла поэтесса Лола Льдова

Известную поэтессу Александру Чернышеву, взявшую псевдоним Лола Льдова, обнаружили мертвой под окнами своего дома - она упала из окна 11 этажа.

Маргарита Симоньян, главный редактор RT, написала у себя в Telegram: "Если бы мы жили в Серебряном веке, Лолу Льдову почитали бы наравне с дореквиемной Ахматовой. Давайте оплачем утрату большого поэта, которую понесла и так нежирующая современная русская литература, хотя бы здесь".

Поэтессе было 29 лет. У нее остались семимесячный ребенок, мама и сестра.

Правоохранители пока не видят криминальной подоплеки в гибели Александры Чернышевой. Известно, что 8 марта она поссорилась с мужем.