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10.03.2019 13:35
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Москве погибла поэтесса Лола Льдова

Текст: Михаил Фалалеев
Фото: instagram.com/banshi_girl/ Фото: instagram.com/banshi_girl/
Фото: instagram.com/banshi_girl/

Известную поэтессу Александру Чернышеву, взявшую псевдоним Лола Льдова, обнаружили мертвой под окнами своего дома - она упала из окна 11 этажа.

Маргарита Симоньян, главный редактор RT, написала у себя в Telegram: "Если бы мы жили в Серебряном веке, Лолу Льдову почитали бы наравне с дореквиемной Ахматовой. Давайте оплачем утрату большого поэта, которую понесла и так нежирующая современная русская литература, хотя бы здесь".

Поэтессе было 29 лет. У нее остались семимесячный ребенок, мама и сестра.

Правоохранители пока не видят криминальной подоплеки в гибели Александры Чернышевой. Известно, что 8 марта она поссорилась с мужем.

Происшествия ЧП Несчастные случаи Культура Литература Филиалы РГ Столица ЦФО Москва
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