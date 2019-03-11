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11.03.2019 20:40
Рубрика: Происшествия

"Боинги" - на прикол

Авиакомпании приостанавливают полеты Boeing 737 MAX 8
Текст: Константин Волков
Российская газета - Федеральный выпуск № 53(7811)
Продолжается расследование авиакатастрофы Boeing 737 MAX 8 авиаперевозчика Ethiopian Airlines, выполнявшего утром в воскресенье рейс ET 302/10 из столицы Эфиопии Аддис-Абебы в Найроби, Кения. Самолет упал через шесть минут после взлета. Погибли все 157 человек, в том числе трое россиян, Екатерина и Александр Поляковы и Сергей Вяликов. Всего на борту находились граждане 33 стран, среди них известный итальянский археолог Себастьян Туза, а также 19 сотрудников различных подразделений ООН.

При этом весь мир обошел снимок радостного министра окружающей среды Йемена, который опоздал на рейс.

На месте падения уже нашли оранжевые контейнеры бортовых самописцев. Известно, что в последние минуты пилот сообщал трудностях с управлением и намеревался вернуться. Судя по отчетам автоматического наблюдения за полетом, у лайнера были проблемы с набором высоты.

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Между тем некоторые авиакомпании объявили, что приостанавливают эксплуатацию Boeing 737 MAX 8. Это Ethiopian Airlines, решившая не поднимать эти самолеты в небо до выяснения причин трагедии. О том же заявила британская компания Cayman Airlines. Власти Китая приостановят все внутренние рейсы, на которых используются эти самолеты, также до появления результатов расследования. Евросоюз примет решение о дальнейшем использовании Boeing 737 MAX 8 после консультаций с производителем. Кроме того, о приостановке эксплуатации объявила Индонезия, где в конце октября 2018 года такой же самолет Lion Air потерпел крушение вскоре после вылета из Джакарты. В той катастрофе погибли 189 человек.

Как заявил сам Boeing, "расследование находится на начальной стадии, но на данном этапе, основываясь на доступной информации, нет оснований выпускать новое руководство по эксплуатации".

Эксперт рассказал о самых крупных ЧП с самолетами Ethiopian Airlines

Текст: Наталия Ячменникова

Пассажирский Boeing 737 авиакомпании Ethiopian Airlines, выполнявший рейс из Аддис-Абебы в Найроби, потерпел крушение недалеко от города Дебре-Зейт. На борту находились 157 человек, в том числе 8 членов экипажа.

Вот что рассказал "РГ" Сергей Мельниченко, генеральный директор Международного консультативно-аналитического агентства "Безопасность полетов":

- Самая последняя информация: найдены оба черных ящика. Место катастрофы - 20 км южнее той точки, где была последняя метка на радарах. Boeing 737 MAX - это серия узкофюзеляжных самолетов американского производства фирмы Boeing Commercial Airplanes. Четвертое поколение Boeing 737, пришедших на смену Boeing 737 Next Generation (NG).

Фото: REUTERS/Tiksa Negeri
В авиакатастрофе в Эфиопии погибла семья из Таганрога

Самолет по сравнению с предыдущими типами претерпел определенные изменения. Он оснащен новыми, более мощными и крупными двигателями, из-за чего конструкторам пришлось менять их расположение. Были также внесены изменения в конструкцию законцовок крыла (винглетов), корпус воздушного судна и программное обеспечение системы управления полетом. Есть информация, что производитель об изменениях в компьютерной программе эксплуатантов и пилотов не проинформировал. По состоянию на январь 2019 года произведено 350 воздушных судов Boeing 737 MAX 7, MAX 8 и MAX 9.

Около 20 процентов самолетов этого типа летает в Китае. И Китай уже приостановил их полеты. То же самое сделали Каймановы острова и, как ни странно, в последнюю очередь - Эфиопия, которая эксплуатирует еще девять таких лайнеров.

Наверное, многие знают: 29 октября 2018 года аналогичный Boeing 737-8 MAX, принадлежащий  индонезийской авиакомпании Lion Air, потерпел катастрофу вскоре после взлета из Джакарты. Еще при выполнении взлета произошло рассогласование в показаниях угла атаки от правого и левого датчиков, которая составляла более 20 градусов. Экипаж запросил разрешение вернуться в Джакарту, но самолет на тринадцатой минуте полета столкнулся с поверхностью моря. Все находившиеся на борту 189 человек погибли. Расследование продолжается. И к фирме-производителю есть много вопросов.

Что касается профиля безопасности авиакомпании Ethiopian Airlines, то можно сказать следующее. С 1960 года с самолетами этого авиаперевозчика произошло 24 авиапроисшествия. Не считая последней катастрофы. Погибли около 340 человек. Самые крупные ЧП с самолетами Ethiopian Airlines:

Фото: AP Photo/Mulugeta Ayene
В Эфиопии объявили траур по жертвам крушения Boeing 737

1965 год - при выполнении посадки потерпел катастрофу DC-3, погибли все 17 человек, находившиеся на борту.

1972 год - при выполнении внутреннего рейса у DC-3 в полете отделилось крыло, погибли все 11 человек.

1988 год - при выполнении взлета Boeing 737 столкнулся с большой стаей птиц. Из-за отказа двигателей была предпринята вынужденная посадка с убранными шасси. Но самолет разломился на части, а 35 человек из 104 находившихся на борту погибли.

1996 год - Boeing 767-260ER, следовавший из Аддис-Абебы в Найроби, был угнан с требованием следовать в Австралию. На предупреждения капитана, что топлива не хватит, угонщики не реагировали. После того, как в районе Коморских островов двигатели остановились, была предпринята посадка на воду, в результате которой 125 человек из 175 находившихся на борту погибли.

2010 год - после вылета из Бейрута из-за многочисленных ошибок экипажа самолет Boeing 737-8AS столкнулся с горой, в результате чего погибли все находившиеся на борту 90 человек.

*Это расширенная версия текста, опубликованного в номере "РГ"

Происшествия ЧП Аварии и катастрофы В мире Африка Эфиопия Крушение Boeing в Эфиопии
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