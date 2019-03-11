Йеменский министр опоздал на разбившийся самолет Ethiopian Airlines

Министр водных ресурсов и окружающей среды Йемена Набиль Абдуллах опоздал на потерпевший катастрофу в Эфиопии самолет авиакомпании Ethiopian Airlines. Об этом написал на своей странице в Facebook заместитель министра Аммар аль-Аулаки.

"Мы благодарны Всевышнему за благополучие министра водных ресурсов и окружающей среды, который опоздал на рейс на несколько минут и прибыл тогда, когда выходы на посадку уже закрылись", - сообщил аль-Аулаки.

Напомним, что Boeing 737 MAX 8 потерпел крушение утром 10 марта вблизи эфиопского города Дэбрэ-Зэйт. На борту самолета находились 157 человек, включая восьмерых членов экипажа. Среди погибших значатся представители 35 стран, в том числе трое россиян.