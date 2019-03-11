Появились подробности о погибших в авиакатастрофе в Эфиопии россиянах

Россияне Екатерина и Александр Поляковы, которые погибли при крушении авиалайнера в Эфиопии, были сотрудниками компании "Сбербанк лизинг", подтвердила пресс-служба Сбербанка.

В сообщении говорится, что молодые люди вместе учились, а затем и работали в компании "Сбербанк лизинг", входящей в группу Сбербанк. В Сбербанке планируют оказать поддержку родственникам погибших сотрудников.

Boeing 737 Max 8 авиакомпании Ethiopian Airlines потерпел крушение утром 10 марта неподалеку от эфиопского города Дэбрэ-Зэйт. Самолет пробыл в воздухе 6 минут с момента взлета. Причины авиакатастрофы пока не известны, ведется расследование.

Трагедия уже стала причиной отмены презентации нового Boeing-777X, которая была назначена на 13 марта. Также о приостановке эксплуатации Boeing 737 Max 8 уже сообщил Китай.