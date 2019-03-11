Останкинский районный суд столицы принял к производству уголовное дело банкиров - бывших руководителей Нота-банка.

Дело поступило в суд из Генпрокуратуры с утвержденным обвинительным заключением. Согласно обвинению, экс-председатель правления банка Дмитрий Ерохин, его младший брат Вадим Ерохин, также входивший в правление кредитного учреждения, и бывший финансовый директор Нота-банка Галина Марчукова виновны в хищении более двух миллиардов рублей.

По данным следствия, Марчукова была хорошо знакома со скандально известным полковником МВД Дмитрием Захарченко, в квартире сестры которого нашли и конфисковали только денег в разной валюте около 9 миллиардов рублей. Именно он, по версии следствия, предупреждал руководство банка о предстоящих проверках и обысках правоохранительными и финансовыми органами.

Это один из пунктов обвинения полковника, которого уже судят. В частности, в ГСУ Следственного комитета России, которое вело дело в отношении полковника, считают, что незадолго до краха Нота-банка, в сентябре 2015 года, Захарченко через Галину Марчукову и ее сестру Ларису, которая проходит обвиняемой по другому уголовному делу, предупреждал братьев Ерохиных о готовящихся в отношении них оперативно-разыскных мероприятиях в рамках расследования уголовного дела о хищениях. Предположительно благодаря этому позже арестованные топ-менеджеры банка успели спрятать от правосудия необходимые для доказательства хищений финансовые документы. Экс-сотруднику антикоррупционного полицейского ведомства вменяются также три эпизода получения взяток.

Что касается махинаций и хищений миллиардов в Нота-банке, то это дело расследовали сотрудники следственного департамента МВД. Всем фигурантам дела предъявлены обвинения по нескольким эпизодам растраты и мошенничества.

Бывшие руководители Нота-банка обвиняются в хищении более двух миллиардов рублей

Дело было возбуждено по заявлению гендиректора "Мостотреста" Владимира Власова 5 августа 2015 года. Эта организация внесла в банк депозит на сумму полтора миллиарда рублей, что являлось обязательным условием для выдачи Нота-банком гарантии на 2,2 миллиарда рублей. Спустя определенное время трест решил отказаться от гарантии и вернуть свои деньги. Но денег в банке не оказалось. При этом следствие считает, что, подписывая гарантию, председатель правления знал, что не сможет исполнить взятые на себя обязательства.

Другой эпизод обвинения касается хищения братьями Ерохиными и Марчуковой из самого Нота-банка 350 миллионов рублей. Проверка установила, что дыра в банке на момент отзыва лицензии в ноябре 2015 года составляла более 26 миллиардов рублей.