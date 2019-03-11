Детский омбудсмен из Москвы взял под контроль ситуацию с девочкой-маугли

Уполномоченный по правам ребенка в Москве Евгений Бунимович прокомментировал историю с истощенной пятилетней девочкой, которую в воскресенье обнаружили одну в квартире. По его словам, важно выяснить, почему социальные службы не знали о проблемах этой семьи и не смогли предотвратить подобную ситуацию.

"По предварительным данным, наша социальная служба не имела информации об этой семье и надо понять почему", - заявил Бунимович в эфире телеканала "Россия-24". Необходимо разобраться, поступали ли сигналы, ведь это не отдельный дом, а квартира, и соседи должны были чувствовать, что происходит, отметил омбудсмен.

Он также сообщил, что вместе с медиками будет лично контролировать ситуацию со здоровьем и социальными навыками ребенка.

Напомним, пятилетняя девочка Люба провела несколько дней в одиночестве в заваленной мусором квартире на Ленинградском шоссе, пока соседи не вызвали полицию из-за детского плача. После обнаружения ребенок был госпитализирован в реанимацию - у девочки диагностированы анорексия и гнойный отит, она также абсолютно не приспособлена к общению с людьми. На шее в кожу у нее вросло украшение, которое поначалу было принято за провод.

Следователи уже задержали и допрашивают ее мать.