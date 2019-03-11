В Красногорском суде начались слушания по иску Генпрокуратуры об изъятии в доход государства имущества Александра Шестуна.

Речь идет о гражданском иске, который подала прокуратура 17 января об изъятии в доход государства имущества бывшего главы Серпуховского района на сумму около 10 млрд рублей. Как ранее сообщил официальный представитель надзорного ведомства Александр Куренной, иск подан к Шестуну и еще 35 соответчикам.

В исковом заявлении речь идет об объектах недвижимости, земельных участках, автомобилях, мотоциклах, а также найденные по месту жительства Шестуна элитных часах. По данным Генпрокуратуры, Шестун фактически является владельцем 676 объектов недвижимости в Серпуховском районе, 565 из них - это участки, оформленные на подконтрольных ему 40 юридических лиц и на номинальных директоров этих юридических лиц.

Кроме того, в личном пользовании семьи Шестуна находятся домовладение и земельный участок в сосновом бору площадью 17 гектаров. Помимо недвижимости у экс-чиновника были обнаружены 22 автомобиля общей стоимостью почти 27 млн рублей. По словам Александра Куренного, кадастровая стоимость всего выявленного у Шестуна имущества составляет 2,18 млрд рублей, при этом его рыночная стоимость оценивается в 10 млрд рублей.

В качестве соответчиков помимо Шестуна выступают его супруга Юлия, заочно арестованный и объявленный в международный розыск бывший депутат Серпуховского района Борис Криводубский и члены его семьи, а также еще около 10 лиц и 20 компаний. По словам представителя Генпрокуратуры, Шестун зарегистрировал на приближенных к себе лиц и аффилированные фирмы фактически принадлежащее ему имущество.

Во время заседания прокурор уточнил исковые требования, попросил привлечь в качестве соответчиков еще трех лиц и одну компанию. Кроме того, Генпрокуратура обнаружила дополнительное имущество, фактически принадлежащее Шестуну. Речь идет о маломерных судах, катере и нескольких снегоходах. Во время подготовительного заседания было рассмотрено около десяти ходатайств сторон.

В итоге суд приобщил к иску новые материалы, также отказал в участии в процессе детям Шестуна.