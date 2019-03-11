Очередная чудовищная история с малолетним ребенком, которого заперли одного в квартире, случилась чуть ли не в центре Москвы. В воскресенье на Ленинградском шоссе из квартиры, забитой мусором, сотрудники МЧС вызволили пятилетнюю девочку. Корреспондент "РГ" попыталась выяснить, как и почему в ХХI веке все еще возможны сюжеты из романов Горького и Успенского? Градус равнодушия достиг критической отметки? Подросло поколение родителей-инфантов, которое способно постить в соцсети отчеты об успешной жизни, но не способно вырастить ребенка?

"Друзья, слов нет, снова ребенок-невидимка!" - написала в своем "Инстаграм" детский омбудсмен Анна Кузнецова. По ее словам, девочку нашли "в берлоге из мусора". Видео, которое опубликовал Следственный комитет, повергает в шок: сотрудники МЧС с трудом пробираются через огромные горы мусора в трехкомнатной квартире. Ободранные обои выглядят милой шалостью на фоне ужасающей помойки.

Полицию вызвали соседи, когда услышали непрекращающийся детский плач. Девочка была одна.

По последним данным, информация об истощении, к счастью, не подтвердилась. О своем визите в больнице к девочке рассказала Анна Кузнецова.

- Девочка достаточно упитанная, но не разговаривает, - говорит детский омбудсмен. - Не укладывается в голове, как такое могло случиться. Ребенок ночью был доставлен в больницу. Вчера я навестила малышку. Фрукты, которые мы ей предлагали, она сначала нюхает, потом берет в руки. Наблюдать это тяжело, сердце разрывается. Она не приучена спать на кровати,ее с трудом удалось уложить. Сейчас ее состояние оценивается как средней тяжести, есть простудные заболевания, доктора ее лечат и дают хорошие прогнозы. Мы поговорили с заведующей поликлиники, в которой она наблюдалась. Интересно, что наблюдалась она регулярно и развитие соответствовало нормам. Но за время нашего нахождения в больнице она не сказала ни слова. Мне показалось, что она хочет понравиться. Эмоционально девочка очень отзывчивая, хорошо идет на контакт. Мы пытались с ней рисовать, мне показалось, что она не умеет пользоваться фломастеромами, для нее это было открытием, но ей знакомы карандаши. Она очень боится оставаться одна, поэтому с ней постоянно находится медперсонал. Сейчас с ней работают психологи. Мы надеемся, что ребенок начнет разговаривать. В отношении матери возбуждено уголовное дело, ведется следствие. К сожалению, это не первый случай, когда малолетние дети на несколько дней остаются в квартире без света и воды. Сейчас понятно одно, нужно повышать эффективность работы соответсвующих органов, но она не будет срабатывать, если общество будет равнодушно к тому, что происходит рядом.

Как вам это

Сергей Шаргунов, писатель:

- У меня возникают вопросы к органам опеки и попечительства, к участковому. Я помню, в моем детстве к нам приходил участковый, интересовался, а когда ребенок в школу пойдет, как дела и т.д. Органы опеки должны знать, какие дети живут в этом районе, интересоваться ими. Это не повод для изъятия, но ведь так можно и проморгать чудовищные ситуации, когда дети чуть ли не на цепи сидят. Одновременно у вполне нормальных родителей изымают детей, мгновенно выставляя детей "на торги", подыскивая им новых родителей. И это вопрос разбалансировки. Вдумайтесь, мы до сих пор видим детей, сидящих на картонке и просящих подаяние. Кто контролирует эти семьи? Разве это не обязанность государства?. В московской истории мы видим абслютное неблагополучие. Где были соседи? Близкие, родные? Увы, неблагополучные семьи, где родители выпивают, скандалят, сплошь и рядом. Рассуждая о них, мы не знаем, что там на самом деле творится за закрытыми дверьми. Но история с девочкой-маугли - это какое-то злокозненное издевательство. И это не объяснишь родительским инфантилизмом, это изящное слово здесь не применимо. Это скорее сатанизм, так мучать собственное чадо. Мне просто больно от этой истории, но хотелось бы, чтобы следственные органы задали бы все главные вопросы и горе-матери и окружающим, и соответствующим инстанциям.

Мария Арбатова, писатель:

- Безусловно, хамское отношение к детям было всегда, но в советское время, например, дети обычно попадали в зону внимания соседей. Этот общественный советский присмотр, конечно, спасал детей от таких чудовищных историй. Но я все же думаю, что все эти ужасные истории - с московской девочкой, с девочкой из Кирова, которая погибла от истощения, с питерским мальчиком, которого тоже, увы, нашли мертвым, - требуют психиатрической экспертизы. Потому что нормальный человек - мать, отец, дедушка, сосед, проходящий мимо, - не сможет оставить маленького ребенка одного. Не может, и все. Это на уровне инстинкта выживания популяции. Поэтому я бы не стала ругать новое поколение родителей, как и не стала бы ругать время, в котором мы живем. Наоборот, это время породило институт защиты прав ребенка. Но ни один институт защиты прав ребенка не сможет так проконтролировать ситуацию, как соседи. Почему соседи так долго не принимали никаких мер? Я как-то врывалась к своей соседке, потому, что ребенок долго плакал, и мне до сих пор перед соседкой неудобно, но я очень боялась, что девочка осталась одна. Если ребенку пять лет и никто из соседей его никогда не видел, значит это уже большой вопрос к органам опеки и медикам, я уже не говорю про соседей, потому что, когда кто-то въезжает, мы все равно пытаемся установить и запоминаем геометрию его семьи, даже если в этом доме миллион квартир. Поэтому, мне кажется, история с девочкой-"маугли" - о равнодушии окружающих и абсолютной родительской девиации. Я видела ролик: квартира, где жила девочка, - совершенно маргинальный вариант, не квартира, а помойка.

Досье "РГ"

20 февраля в Кировской области в квартире бабушка обнаружила тело трехлетней внучки. Судебно-медицинская экспертиза показала, что причиной смерти ребенка могло стать обезвоживание. По предварительной версии, 21-летняя мать оставила девочку одну дома на неделю. По информации СК РФ, девочка жила в условиях, опасных для жизни и здоровья, а ее мать говорила подругам, что хочет сдать ребенка в детдом.

В феврале прошлого года 20-летняя петербурженка вместе с сожителем ушла в кинотеатр. В квартире женщина оставила полуторагодовалого и шестимесячного мальчиков. Вернувшись, она обнаружила на голове младшего ребенка целлофановый пакет от подгузников. Мальчика спасти не удалось.

*Это расширенная версия текста, опубликованного в номере "РГ"