Полиция провела профилактический рейд на рынке "Садовод"

Полицейские пришли с плановой проверкой на оптовый рынок "Садовод". Об этом сообщил источник в правоохранительных органах.

Во время профилактического рейда были задержаны несколько десятков мигрантов. Их проверяют на соблюдение порядка пребывания в стране, а также на причастность к ряду преступлений.

При этом рынок работает в штатном режиме, его не стали закрывать, сообщил собеседник ТАСС.

Ранее полиция Москвы пришла с обысками в ТЦ "Москва" на Тихорецком бульваре. Его территория была оцеплена сотрудниками ОМОН.