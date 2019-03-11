Полиция Западного административного округа Москвы при силовой поддержке 2-го оперативного полка столичного полицейского главка провела проверку торгового центра "Москва" и оптового рынка "Садовод".

Кроме того, полицейские навестили и общежития при этих предприятиях на Центральной улице и улице Неверовского, Мичуринском проспекте и проспекте Вернадского. Официально это называлось профилактическим мероприятием по выявлению нарушений миграционного законодательства.

Впрочем, известно, что в рейде участвовали сотрудники ФСБ и спецназовцы Росгвардии. При этом оба торговых комплекса продолжают работать.

В пресс-службе УВД по ЗАО Москвы сообщили, что привлекли к административной ответственности за нарушение миграционного законодательства 19 иностранцев.

Собеседники корреспондента "РГ" в правоохранительных органах и спецслужбах предположили истинную подоплеку этого так называемого профилактического рейда. Да, полицию в основном интересовали мигранты - в минувшие выходные между группировками разных национальностей вспыхнула поножовщина, четверых мужчин госпитализировали в тяжелом состоянии.

Оперативники не исключают, что среди торговцев и разнорабочих могут скрываться объявленные в розыск опасные преступники, в том числе лидеры этнических группировок.

Здесь же могут быть наркопритоны и бордели, изготавливаться всякого рода контрафактные товары и поддельные документы, в том числе и миграционные. Это уже далеко не первый случай, когда разросшиеся до гигантских размеров рынки превращались в настоящие криминальные анклавы, живущие по своим внутренним законам.

Достаточно вспомнить Черкизовский рынок в Москве - пресловутый Черкизон. Кстати, многие вопросы у следствия к его хозяевам до сих пор остаются.

Но для спецслужб особый интерес вызвали валютные операции, происходящие на этих рынках. Оперативники выяснили, что на значительную часть выручки здесь приобретают криптовалюту и мгновенно направляют по электронной почте в другие страны, где уже конвертируют в местную, национальную валюту.

Есть на этих рынках и нелегальные обменники, маскирующиеся под вывесками операционных касс.

У полиции интерес вызвали незаконные мигранты и валютные операции, происходящие на этих рынках

Вот только периодически всплывают несовпадения с суммами, которые сдают эти кассы, и данными финансового мониторинга Центробанка.

Масштабы ущерба впечатляют. Источники утверждают, что ежемесячно из России только таким способом уводятся до 600 миллиардов рублей.

Не исключено, что этими деньгами могут подпитываться и террористические группировки.