В Москве у пенсионерки украли украшения на 2,4 млн рублей

Из квартиры пенсионерки в новой Москве украли ювелирные украшения на 2,4 миллиона рублей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой столичный главк МВД.

В полицию обратилась жительница Щербинки 1959 года рождения. Преступление, как установили правоохранители, было совершено в период с 7 по 10 марта. Неизвестный подобрал ключи к замку входной двери, проник в квартиру и вынес оттуда ювелирные изделия.

Материальный ущерб составил 2,4 миллиона рублей. Точный перечень украшений устанавливается. Уголовное дело возбуждено по статье о краже.