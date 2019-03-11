Суд создал прецедент: в пользу местной жительницы с авиакомпании взыскана стоимость билета на отмененный авиарейс. Интересы женщины в суде отстаивали сотрудники управления Роспотребнадзора по области.
В прошлом году женщина в электронной форме приобрела два билета на рейс по маршруту Симферополь - Курск (действующего аэропорта в Орле нет). Стоимость - 12,8 тысячи рублей. Однако воспользоваться билетами пассажиры не смогли.
Дело в том, что приказом Росавиации был аннулирован сертификат эксплуатанта - компании "Саратовские авиалинии". У него истек срок действия и с 31 мая 2018 года все рейсы авиакомпании были отменены.
Орловчанка потребовала вернуть деньги. Она направила в компанию письменную претензию, которая осталась без ответа. После этого женщина обратилась в Роспотребнадзор. В ведомстве рассказали, что в подобном случае отношения регулируют Федеральные авиационные правила N 82. Согласно им перевозчик обязан вернуть плату за провоз в случае, если приостановлено или аннулировано действие сертификата эксплуатанта.
К такому же выводу пришел и суд. К слову, после подачи иска вспомнила об этом и авиакомпания, которая неожиданно перечислила женщине часть платы. Однако избежать судебного разбирательства ей это не помогло.
Суд посчитал, что в данном случае были нарушены права потребителя. Иск был удовлетворен частично. Авиакомпанию обязали вернуть пассажиру оставшуюся стоимость билетов. Она также должна выплатить компенсацию морального вреда и заплатить штраф. Решение суда уже вступило в силу. Общая сумма взысканных средств составила 4870 рублей. Но гораздо большую ценность имеет само судебное решение, создавшее любопытный прецедент.
Комментарий
Пассажирке повезло, так как после того как Росавиация лишила авиакомпанию прав на полеты (следствие катастрофы 11 февраля 2018 года с Ан-148 и последовавших проверок Росавиации и Ространснадзора), осталось юридическое лицо, которое продолжает возвращать пассажирам деньги за несостоявшиеся полеты. Как отмечается на сайте компании, на 14 февраля 2019 года АО "Саратовские авиалинии" вернуло 431,8 миллиона рублей за 65,15 тысячи билетов пассажирам, которые приобрели их на летний период 2018 года. Дело в том, что компания хотя и не летает, но продолжает зарабатывать на аэропортовой деятельности. Год назад это была практически единственная авиакомпания, которая и осуществляла полеты, и являлась оператором аэропорта еще со времен СССР.
В других случаях, когда авиакомпанию лишают права полетов, ей нечем зарабатывать, начинается банкротство. Если на счетах перевозчика не хватает денег для возврата билетов, то пассажирам возвращают деньги после продажи имущества, потом идут выплаты долгов по зарплате авиаперсоналу и далее рассчитываются с юридическими лицам. Процедура уже давно откатана в судебной практике.
Есть еще случаи, когда авиакомпании сначала продают билеты на полгода и год вперед, а потом отказываются от полетов на том или ином направлении. Если пассажир купил билет на такой отмененный рейс, то тоже можно вернуть деньги, или перевозчик обязан предоставить ему билет на ту же дату, на том же направлении, но другого перевозчика. В последнем случае ему должны выдать Манифест прерванного полета. Если билет был куплен по акции и задолго до даты вылета, то пассажиру выгоднее согласиться на полет другой авиакомпанией, а не возвращать деньги.