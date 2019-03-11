Новости

"Краснодар" не смог удержать победу над "Оренбургом" в РПЛ 21:21
Жилой комплекс для белорусских дипломатов украсит "Лосиный остров" 21:10
Венесуэла частично открыла границу с Колумбией 20:57
"Капитан Марвел" возглавил российский прокат 20:43
В Госдуме назвали "агрессивным" проект бюджета США 20:32
Как в Крыму отметят пятилетие воссоединения с Россией 20:22
В Башкирии напавшего на одноклассников подростка признали невменяемым 20:03
Собянин рассказал о будущем столичных продуктовых рынков 19:44
В Перми обрушился потолок в жилом доме 19:38
Авиакомпания: С пассажирами рейса Бахрейн - Москва работают спецслужбы 19:38
Американский военный самолет пролетел над Россией 19:33
Девочку-маугли могут выписать из московской больницы через неделю 19:27
Путин утвердил госполитику по химической и биологической безопасности 19:12
МИД Австрии вызвал посла Украины в Вене из-за запрета на въезд репортеру ORF 19:11
Собянин рассказал, что подарил женщинам на 8 Марта 19:09
Трамп попросил Конгресс увеличить расходы на оборону до 750 млрд долларов 19:01
Певец Аль Бано прокомментировал украинские санкции 19:00
В Нижнем Новгороде бросание блинов в толпу вызвало скандал 19:00
У жителя Костромы нашли полкило амфетамина и арсенал боеприпасов 18:59
СМИ сообщили о возвращении Зинедина Зидана в "Реал" 18:42
В Германии найден скелет 6500-летнего "Фреда" 18:35
Ветка метро протянется до аэропорта "Внуково" 18:28
Трамп объяснил, зачем назвал Тима Кука Тимом Эпплом 18:20
Дублер Щелковского шоссе начнут строить в 2021 году 18:20
Посол: Венесуэла не обращалась к РФ за помощью по поводу энергокризиса 18:15
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
ВИДЕО "РГ". "Мне повезло вовремя родиться": Юрий Гагарин и его малая родина
ВИДЕО "РГ". "Мне повезло вовремя родиться": Юрий Гагарин и его малая родина
13 марта - экспертный совет "Государство как кризис-менеджер"
13 марта - экспертный совет "Государство как кризис-менеджер"
Задайте вопрос директору Третьяковской галереи Зельфире Трегуловой
Задайте вопрос директору Третьяковской галереи Зельфире Трегуловой
11.03.2019 19:45
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Забыли правила

Кому вернут деньги за отмену рейса
Текст: Денис Передельский ("Российская газета", Орел)
Российская газета - Федеральный выпуск № 53(7811)
Орловский суд защитил права пассажира, которому отказались вернуть деньги за билет на отмененный авиарейс.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Суд создал прецедент: в пользу местной жительницы с авиакомпании взыскана стоимость билета на отмененный авиарейс. Интересы женщины в суде отстаивали сотрудники управления Роспотребнадзора по области.

В прошлом году женщина в электронной форме приобрела два билета на рейс по маршруту Симферополь - Курск (действующего аэропорта в Орле нет). Стоимость - 12,8 тысячи рублей. Однако воспользоваться билетами пассажиры не смогли.

Перевозчик обязан вернуть плату за провоз, если приостановлено или аннулировано действие сертификата

Дело в том, что приказом Росавиации был аннулирован сертификат эксплуатанта - компании "Саратовские авиалинии". У него истек срок действия и с 31 мая 2018 года все рейсы авиакомпании были отменены.

Фото: Сергей Савостьянов
На каких маршрутах появятся льготные полеты

Орловчанка потребовала вернуть деньги. Она направила в компанию письменную претензию, которая осталась без ответа. После этого женщина обратилась в Роспотребнадзор. В ведомстве рассказали, что в подобном случае отношения регулируют Федеральные авиационные правила N 82. Согласно им перевозчик обязан вернуть плату за провоз в случае, если приостановлено или аннулировано действие сертификата эксплуатанта.

К такому же выводу пришел и суд. К слову, после подачи иска вспомнила об этом и авиакомпания, которая неожиданно перечислила женщине часть платы. Однако избежать судебного разбирательства ей это не помогло.

Суд посчитал, что в данном случае были нарушены права потребителя. Иск был удовлетворен частично. Авиакомпанию обязали вернуть пассажиру оставшуюся стоимость билетов. Она также должна выплатить компенсацию морального вреда и заплатить штраф. Решение суда уже вступило в силу. Общая сумма взысканных средств составила 4870 рублей. Но гораздо большую ценность имеет само судебное решение, создавшее любопытный прецедент.

Комментарий

Текст: Татьяна Шадрина

Пассажирке повезло, так как после того как Росавиация лишила авиакомпанию прав на полеты (следствие катастрофы 11 февраля 2018 года с Ан-148 и последовавших проверок Росавиации и Ространснадзора), осталось юридическое лицо, которое продолжает возвращать пассажирам деньги за несостоявшиеся полеты. Как отмечается на сайте компании, на 14 февраля 2019 года АО "Саратовские авиалинии" вернуло 431,8 миллиона рублей за 65,15 тысячи билетов пассажирам, которые приобрели их на летний период 2018 года. Дело в том, что компания хотя и не летает, но продолжает зарабатывать на аэропортовой деятельности. Год назад это была практически единственная авиакомпания, которая и осуществляла полеты, и являлась оператором аэропорта еще со времен СССР.

Фото: Twitter.com/Vitaly Kamluk
Эксперты предупредили о возможной слежке на борту самолета за пассажирами

В других случаях, когда авиакомпанию лишают права полетов, ей нечем зарабатывать, начинается банкротство. Если на счетах перевозчика не хватает денег для возврата билетов, то пассажирам возвращают деньги после продажи имущества, потом идут выплаты долгов по зарплате авиаперсоналу и далее рассчитываются с юридическими лицам. Процедура уже давно откатана в судебной практике.

Есть еще случаи, когда авиакомпании сначала продают билеты на полгода и год вперед, а потом отказываются от полетов на том или ином направлении. Если пассажир купил билет на такой отмененный рейс, то тоже можно вернуть деньги, или перевозчик обязан предоставить ему билет на ту же дату, на том же направлении, но другого перевозчика. В последнем случае ему должны выдать Манифест прерванного полета. Если билет был куплен по акции и задолго до даты вылета, то пассажиру выгоднее согласиться на полет другой авиакомпанией, а не возвращать деньги.

Происшествия Правосудие Суд Экономика Транспорт Авиатранспорт Правительство Роспотребнадзор Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Орловская область Орел
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

В Госдуме назвали "агрессивным" проект бюджета США
В Кремле выступили за свободу интернета
Глава ФАС заявил о двукратных переплатах населения за услуги ЖКХ
Минфин США ввел санкции против российского банка из-за Венесуэлы
Зинедин Зидан вновь возглавил "Реал"