Орловский суд защитил права пассажира, которому отказались вернуть деньги за билет на отмененный авиарейс.

Суд создал прецедент: в пользу местной жительницы с авиакомпании взыскана стоимость билета на отмененный авиарейс. Интересы женщины в суде отстаивали сотрудники управления Роспотребнадзора по области.

В прошлом году женщина в электронной форме приобрела два билета на рейс по маршруту Симферополь - Курск (действующего аэропорта в Орле нет). Стоимость - 12,8 тысячи рублей. Однако воспользоваться билетами пассажиры не смогли.

Перевозчик обязан вернуть плату за провоз, если приостановлено или аннулировано действие сертификата

Дело в том, что приказом Росавиации был аннулирован сертификат эксплуатанта - компании "Саратовские авиалинии". У него истек срок действия и с 31 мая 2018 года все рейсы авиакомпании были отменены.

Орловчанка потребовала вернуть деньги. Она направила в компанию письменную претензию, которая осталась без ответа. После этого женщина обратилась в Роспотребнадзор. В ведомстве рассказали, что в подобном случае отношения регулируют Федеральные авиационные правила N 82. Согласно им перевозчик обязан вернуть плату за провоз в случае, если приостановлено или аннулировано действие сертификата эксплуатанта.

К такому же выводу пришел и суд. К слову, после подачи иска вспомнила об этом и авиакомпания, которая неожиданно перечислила женщине часть платы. Однако избежать судебного разбирательства ей это не помогло.

Суд посчитал, что в данном случае были нарушены права потребителя. Иск был удовлетворен частично. Авиакомпанию обязали вернуть пассажиру оставшуюся стоимость билетов. Она также должна выплатить компенсацию морального вреда и заплатить штраф. Решение суда уже вступило в силу. Общая сумма взысканных средств составила 4870 рублей. Но гораздо большую ценность имеет само судебное решение, создавшее любопытный прецедент.