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11.03.2019 20:09
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Мешал заснуть

В Воронеже супермаркету запретили шуметь ночью
Текст: Антон Валагин (Воронеж)
Российская газета - Федеральный выпуск № 53(7811)
Советский районный суд Воронежа приостановил работу сетевого магазина в ночное время по жалобе жителей окрестных домов. Им не давал спать грохот тележек, на которых развозили товар после закрытия магазина.

Не успели счастливые обладатели новеньких квартир в спальном квартале на окраине Воронежа толком отпраздновать новоселье, как их мирный сон посреди ночи нарушил грохот.

- Сначала мы подумали: авария или дорожные работы, - рассказала Светлана Савельева, мать двоих малышей из дома N 223В по улице 9 Января. Рядом с их кварталом проходит оживленная трасса. Но грохот повторился и следующими ночами. Жильцы устроили дежурство и выяснили, что пугающие звуки производит продуктовый супермаркет на первом этаже соседнего дома. После закрытия для посетителей в нем начиналась весьма шумная жизнь: подъезжали грузовики с товаром, его перегружали на тележки и везли в торговый зал и на склад. Колеса тележек дребезжали по рифленому металлическому пандусу, тот выполнял роль резонатора, и мечущееся между многоэтажками эхо еще более усиливало неприятный звуковой эффект.

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Жильцы написали в Роспотребнадзор. Оттуда приехали специалисты с приборами и в разгар ночной работы измерили уровень шума в квартирах. Он оказался выше нормы, установленной санитарным законодательством для комфортного обитания в жилых домах.

- Зафиксированный уровень шума создает угрозу причинения вреда жизни и здоровью населения и негативно влияет на условия проживания, - отметили в ведомстве. Роспотребнадзор составил акт о нарушении и отправил документы в суд. Там постановили приостановить деятельность магазина в ночное время на 10 суток, решение вступило в силу. Персоналу магазина предстоит перестроить работу так, чтобы не мешать соседям.

Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Воронежская область Воронеж
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