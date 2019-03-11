Подмосковные наркополицейские в городе Клин задержали 33-летнего местного жителя, подозреваемого в незаконном производстве психотропных веществ. Об этом сообщила начальник пресс-службы областной полиции Татьяна Петрова.

- В квартире злоумышленника на улице Гагарина оперативники изъяли множество предметов, применяемых при изготовлении наркотиков. Найден также контейнер с амфетамином, - рассказала Петрова.

По ее словам, подозреваемый оборудовал в арендованном гараже нарколабораторию, оснастил ее стандартным набором аппаратуры для изготовления опасного зелья. Всего же в обнаруженных тайниках изъято свыше двух килограммов дури. Наркоделец арестован. Ему грозит 12 лет тюрьмы.

Кстати, в опубликованном на днях докладе Международного комитета ООН по контролю над наркотиками говорится, что в России за последний год изъяли свыше 1 тонны психотропного наркотика. По данным ООН, амфетамин подпольно изготавливается в странах Европы. Потребление этого зелья в последние годы охватило Германию, Кипр, Испанию, Швецию и Финляндию.