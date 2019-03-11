- В квартире злоумышленника на улице Гагарина оперативники изъяли множество предметов, применяемых при изготовлении наркотиков. Найден также контейнер с амфетамином, - рассказала Петрова.
По ее словам, подозреваемый оборудовал в арендованном гараже нарколабораторию, оснастил ее стандартным набором аппаратуры для изготовления опасного зелья. Всего же в обнаруженных тайниках изъято свыше двух килограммов дури. Наркоделец арестован. Ему грозит 12 лет тюрьмы.
Кстати, в опубликованном на днях докладе Международного комитета ООН по контролю над наркотиками говорится, что в России за последний год изъяли свыше 1 тонны психотропного наркотика. По данным ООН, амфетамин подпольно изготавливается в странах Европы. Потребление этого зелья в последние годы охватило Германию, Кипр, Испанию, Швецию и Финляндию.