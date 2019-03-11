Новости

"Краснодар" не смог удержать победу над "Оренбургом" в РПЛ 21:21
Жилой комплекс для белорусских дипломатов украсит "Лосиный остров" 21:10
Венесуэла частично открыла границу с Колумбией 20:57
"Капитан Марвел" возглавил российский прокат 20:43
В Госдуме назвали "агрессивным" проект бюджета США 20:32
Как в Крыму отметят пятилетие воссоединения с Россией 20:22
В Башкирии напавшего на одноклассников подростка признали невменяемым 20:03
Собянин рассказал о будущем столичных продуктовых рынков 19:44
В Перми обрушился потолок в жилом доме 19:38
Авиакомпания: С пассажирами рейса Бахрейн - Москва работают спецслужбы 19:38
Американский военный самолет пролетел над Россией 19:33
Девочку-маугли могут выписать из московской больницы через неделю 19:27
Путин утвердил госполитику по химической и биологической безопасности 19:12
МИД Австрии вызвал посла Украины в Вене из-за запрета на въезд репортеру ORF 19:11
Собянин рассказал, что подарил женщинам на 8 Марта 19:09
Трамп попросил Конгресс увеличить расходы на оборону до 750 млрд долларов 19:01
Певец Аль Бано прокомментировал украинские санкции 19:00
В Нижнем Новгороде бросание блинов в толпу вызвало скандал 19:00
У жителя Костромы нашли полкило амфетамина и арсенал боеприпасов 18:59
СМИ сообщили о возвращении Зинедина Зидана в "Реал" 18:42
В Германии найден скелет 6500-летнего "Фреда" 18:35
Ветка метро протянется до аэропорта "Внуково" 18:28
Трамп объяснил, зачем назвал Тима Кука Тимом Эпплом 18:20
Дублер Щелковского шоссе начнут строить в 2021 году 18:20
Посол: Венесуэла не обращалась к РФ за помощью по поводу энергокризиса 18:15
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
ВИДЕО "РГ". "Мне повезло вовремя родиться": Юрий Гагарин и его малая родина
ВИДЕО "РГ". "Мне повезло вовремя родиться": Юрий Гагарин и его малая родина
13 марта - экспертный совет "Государство как кризис-менеджер"
13 марта - экспертный совет "Государство как кризис-менеджер"
Задайте вопрос директору Третьяковской галереи Зельфире Трегуловой
Задайте вопрос директору Третьяковской галереи Зельфире Трегуловой
11.03.2019 20:16
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Домашняя отрава

За год в России изъяли свыше тонны психотропных наркотиков
Текст: Владимир Богданов
Российская газета - Федеральный выпуск № 53(7811)
Подмосковные наркополицейские в городе Клин задержали 33-летнего местного жителя, подозреваемого в незаконном производстве психотропных веществ. Об этом сообщила начальник пресс-службы областной полиции Татьяна Петрова.

- В квартире злоумышленника на улице Гагарина оперативники изъяли множество предметов, применяемых при изготовлении наркотиков. Найден также контейнер с амфетамином, - рассказала Петрова.

В Ижевске у врача нашли три килограмма наркотиков

По ее словам, подозреваемый оборудовал в арендованном гараже нарколабораторию, оснастил ее стандартным набором аппаратуры для изготовления опасного зелья. Всего же в обнаруженных тайниках изъято свыше двух килограммов дури. Наркоделец арестован. Ему грозит 12 лет тюрьмы.

Кстати, в опубликованном на днях докладе Международного комитета ООН по контролю над наркотиками говорится, что в России за последний год изъяли свыше 1 тонны психотропного наркотика. По данным ООН, амфетамин подпольно изготавливается в странах Европы. Потребление этого зелья в последние годы охватило Германию, Кипр, Испанию, Швецию и Финляндию.

Происшествия Преступления Криминал Филиалы РГ Столица ЦФО Московская область Борьба с наркотиками
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

В Госдуме назвали "агрессивным" проект бюджета США
В Кремле выступили за свободу интернета
Глава ФАС заявил о двукратных переплатах населения за услуги ЖКХ
Минфин США ввел санкции против российского банка из-за Венесуэлы
Зинедин Зидан вновь возглавил "Реал"