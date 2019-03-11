На Сахалине в отделе полиции умер задержанный

Сотрудники следственного управлении СК по Сахалинской области проводят проверку по факту смерти мужчины в отделе полиции города Долинска.

32-летнего местного жителя задержали за административное правонарушение и поместили в камеру, в которой 9 марта он скончался.

"Следственным отделом проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, в ходе которых будет дана оценка действиям (бездействию) должностных лиц полиции", - сообщает пресс-служба следкома.

После этого станет ясно, нужно ли возбуждать уголовное дело.