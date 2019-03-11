Пожар на Комсомольском нефтеперерабатывающем заводе потушен

Пожар, возникший на территории Комсомольского нефтеперерабатывающего завода, полностью ликвидировали. Об этом сообщает ГУ МЧС по Хабаровскому краю.

Возгорание произошло на вспомогательном оборудовании установки вторичных процессов. Никто не пострадал. Угрозы производственным объектам и экологии нет.

Причины случившегося установит специально созданная на заводе комиссия. По предварительной версии, озвученной Минэнерго РФ, пожар возник из-за разгерметизации печи.

Представитель НПЗ сообщил "Интерфаксу", что выпуск продукции на время устранения ЧП не прекращался.

Напомним, сообщение о возгорании поступило в Центр управления в кризисных ситуациях краевого МЧС в 12.50 по местному времени. К тушению были привлечены около 50 человек и 14 единиц техники.