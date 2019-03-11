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11.03.2019 11:32
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

СК начал проверку после пожара на Комсомольском НПЗ

Текст: Юлия Гарднер

В следственном управлении СК РФ по Хабаровскому краю начали проверку по факту пожара на территории Комсомольского нефтеперерабатывающего завода.

Пожар на Комсомольском нефтеперерабатывающем заводе потушен

Напомним, возгорание произошло сегодня днем. По предварительной информации, огонь вспыхнул на вспомогательном оборудовании установки вторичных процессов.

К счастью, никто не пострадал. По информации регионального МЧС, угроза другим производственным объектам и экологии отсутствует.

"С целью установления всех обстоятельств произошедшего следственными органами проводится проверка. По результатам будет принято процессуальное решение", - сообщается на сайте ведомства.

Происшествия Правосудие Следствие Происшествия ЧП Пожары Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Хабаровский край
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