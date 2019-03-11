СК начал проверку после пожара на Комсомольском НПЗ

В следственном управлении СК РФ по Хабаровскому краю начали проверку по факту пожара на территории Комсомольского нефтеперерабатывающего завода.

Напомним, возгорание произошло сегодня днем. По предварительной информации, огонь вспыхнул на вспомогательном оборудовании установки вторичных процессов.

К счастью, никто не пострадал. По информации регионального МЧС, угроза другим производственным объектам и экологии отсутствует.

"С целью установления всех обстоятельств произошедшего следственными органами проводится проверка. По результатам будет принято процессуальное решение", - сообщается на сайте ведомства.