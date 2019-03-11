В Бурятии следователи ищут мать брошенного в подъезде младенца

После обнаружения в подъезде одного из многоквартирных домов в Северо-Байкальске новорожденного мальчика межрайонный следственный отдел СУ СК России по Республике Бурятия начал доследственную проверку.

Как сообщают в пресс-службе ведомства, в ее ходе будут разыскивать мать малыша. Для этого проведут экспертизу ДНК. Образцы для исследования уже взяты.

Ранее сообщалось, что ребенка 9 марта нашла одна из живущих в доме женщин.

Следователи уточняют, что сделанный из двух полотенец сверток с младенцем обнаружила возле входной двери в подъезд семейная пара. Они занесли мальчика домой и позвонили в больницу.

Медики во время осмотра определили, что малыш родился на 37 неделе беременности. Пуповину перетянули обрывком футболки.

"По предварительным данным, женщина родила самостоятельно, не в больничных условиях", - заявил РИА Новости официальный представитель СУ СК Бурятии Дмитрий Столяров.

Новорожденный развивается нормально, но у него замечено переохлаждение. Сейчас врачи оказывают ему помощь.