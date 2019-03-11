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11.03.2019 10:24
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В колымской больнице пациентов кормили просроченными продуктами

Текст: Юлия Гарднер

Прокуратура Северо-Эвенского района Магаданской области вместе с Роспотребнадзором провела проверку в районной больнице и выявила множество нарушений.

Детский сад в Свердловской области оштрафован за просроченные продукты

Так, в медучреждении не было необходимых лекарств, а не посещающим детсад детям не выдавали коровье молоко.

"Кроме того, установлены нарушения законодательства при организации питания пациентов, а именно прием пищевых продуктов без сопроводительных документов, подтверждающих их качество и безопасность, использование продуктов с истекшим сроком годности, а также другие нарушения санитарного законодательства", - сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Все это стало поводом для возбуждения административного дела в отношении заместителя главного врача по медицинской части (статья 6.6 КоАП РФ). Он оштрафован на пять тысяч рублей.

Главному врачу Северо-Эвенской районной больницы внесено представление об устранении нарушений.

Общество Здоровье Происшествия Правосудие Охрана порядка Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Магаданская область
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