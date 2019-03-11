В Петропавловске-Камчатском из горящего дома эвакуировали двух детей

Двоих детей вывели спасатели с помощью автолестницы из горящей двухкомнатной квартиры в Петропавловске-Камчатском. Возгорание произошло в четырехэтажном доме на улице Бохняка, сообщает ГУ МЧС по Камчатскому краю.

Сообщение о происшествии поступило диспетчеру утром 10 марта. На место прибыли сотрудники пожарно-спасательных частей №1 и №3. Они обнаружили, что в охваченном огнем помещении находятся двое ребят, которые не могут покинуть его самостоятельно. Детей эвакуировали и отправили в больницу.

Пожар удалось полностью потушить спустя час. Повреждены балкон горевшей квартиры и бытовые вещи на площади 20 квадратных метров, а также балкон соседней "двушки" на площади 10 квадратных метров. Погибших нет.

Сотрудники государственного пожарного надзора устанавливают причину ЧП.