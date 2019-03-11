В Приморье начальник пожарной части умер во время пожара

Начальник одной из пожарных частей Дальнегорска Игорь Марков скончался от сердечного приступа после тушения пожара. Об этом сообщает РИА Новости.

Как отметил собеседник агентства, 52-летний Марков вместе с другими пожарными тушил возгорание, возникшее на заброшенных дачах в поселке Садовый. Во время работы ему стало плохо, но спасти пожарного не удалось: мужчина умер в машине скорой от сердечного приступа.

По данным регионального Главка МЧС пожар на заброшенных дачах полыхал на площади 2000 квадратных метра. о нем сообщили поздно, когда сильный ветер разнес пламя на большую площадь. Три с лишним часа пожар тушили 20 огнеборцев. Предположительной причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем. Участки заброшены, траву там никто не убирал, что также способствовало быстрому распространению огня.