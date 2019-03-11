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11.03.2019 12:12
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Приморье начальник пожарной части умер во время пожара

Текст: Анна Бондаренко

Начальник одной из пожарных частей Дальнегорска Игорь Марков скончался от сердечного приступа после тушения пожара. Об этом сообщает РИА Новости.

Фото: Александр Рюмин/ТАСС
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Как отметил собеседник агентства, 52-летний Марков вместе с другими пожарными тушил возгорание, возникшее на заброшенных дачах в поселке Садовый. Во время работы ему стало плохо, но спасти пожарного не удалось: мужчина умер в машине скорой от сердечного приступа.

По данным регионального Главка МЧС пожар на заброшенных дачах полыхал на площади 2000 квадратных метра. о нем сообщили поздно, когда сильный ветер разнес пламя на большую площадь. Три с лишним часа пожар тушили 20 огнеборцев. Предположительной причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем. Участки заброшены, траву там никто не убирал, что также способствовало быстрому распространению огня.

Происшествия ЧП Несчастные случаи Происшествия ЧП Пожары Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Приморский край
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