В Забайкалье четыре гектара леса сгорели из-за искрящейся бензопилы

В Акшинском районе Забайкальского края местный житель устроил пожар на территории Усть-Илинского участкового лесничества. Из-за несправной бензопилы, с помощью которой мужчина заготавливал дрова, загорелись четыре гектара леса.

Как сообщили в пресс-службе правительства региона, виновника нашли после осмотра места происшествия и опроса лесника. Дровосек свою вину признал. Рассказал, что пожар возник из-за вылетевших из пилы искр.

Вопрос о возбуждении в отношении поджигателя уголовного дела решат после того, как будет определен размер нанесенного ущерба.

Кстати



С начала марта в Забайкалье ликвидировали 24 ландшафтных и семь лесных пожаров общей площадью 54,8 гектара. Число термоточек увеличилось в семь раз по сравнению с прошлым годом.