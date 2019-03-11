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11.03.2019 15:38
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Названа возможная причина обрушения школы в Чувашии

Текст: Петров Евгений
Фото: Пресс-служба СУ СК РФ по Чувашии Фото: Пресс-служба СУ СК РФ по Чувашии
Фото: Пресс-служба СУ СК РФ по Чувашии

Частичное обрушение школы в Урмарском районе Чувашии могло произойти из-за нарушений, допущенных при строительстве здания. Об этом сообщил глава регионального минстроя Алексей Грищенко в ходе еженедельной планерки Главы Чувашской Республики.

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- Склоняемся к тому, что была нарушена технология при возведении здания, - подчеркнул министр.

По предварительным данным, у школы, возведенной в 1974 году, зафиксирована потеря  несущей способности проемов на первом этаже.  Экспертам предстоит решить, что делать с обрушившимся зданием. Сейчас на месте происшествия работают специалисты минстроя и проектных организаций. На территории школы отключено электрическое питание, ведется работа по восстановлению теплоснабжения, выставлена круглосуточная охрана. По словам председателя госкомитета по чрезвычайным ситуациям Чувашии Вениамина Петрова, работы по расчистке завалов начнутся после получения экспертного заключения.

Напомним, ЧП в Большечакинской школе произошло утром 10 марта. Обрушилась часть крыши и стены двухэтажного здания. Пострадали обеденного зала столовой, пищеблок на первом этаже, а также кабинет химии на втором этаже. Общая площадь разрушения составила 126,5 квадратных метров. В момент ЧП занятия в школе не проводились, поэтому никто не пострадал.

До принятия окончательного решения по поводу дальнейшей эксплуатации школы 32 ученика с первого по девятые классы продолжат обучение в Шихабыловском общеобразовательном учреждении. Еще 22-х дошкольников определили в образовательное структурное подразделение Большеяниковской средней общеобразовательной школы, расположенное в деревне Бишево. Для школьников организуют подвоз на автобусах.

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Как сообщила пресс-служба регионального МЧС, в связи с ЧП на территории Урмарского района введен режим ЧС. Сейчас здание школы оцеплено. Разбор завалов начнется после выводов специалистов о состоянии несущих конструкций здания. Заключение должно быть подготовлено до 15 марта.

Следственное управление СКР по Чувашии проводит доследственную проверку по факту происшествия. В рамках проверки будет дана правовая оценка действиям (бездействию) должностных лиц, отвечающих за обеспечение безопасности школьников, а также за своевременное проведение ремонта здания школы. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, отмечают представители правоохранительных органов.

Происшествия Правосудие Следствие Происшествия ЧП Аварии и катастрофы Филиалы РГ Волга-Кама ПФО Чувашская республика
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