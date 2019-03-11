В Ижевске у врача нашли три килограмма наркотиков

В Ижевске у 24-летнего врача одной из больниц нашли три килограмма наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по Удмуртии.

Сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков получили информацию о причастности девушки к продаже запрещенных веществ и провели обыск на съемной квартире, где и нашли наркотики.

Выяснилось, что врач была региональным курьером интернет-магазина по их продаже. Во время оперативно-розыскных мероприятий в Ижевске удалось задержать еще двух межрегиональных курьеров из Пермского края.

По факту покушения на незаконный сбыт наркотиков в особо крупном размере возбудили уголовные дела, подозреваемых арестовали. За совершенное преступление им грозит до 20 лет тюрьмы.