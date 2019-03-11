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11.03.2019 08:58
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Прикамье приставу пришлось примерить платье из-за должника

Текст: Алексей Трапезников

Жительница Прикамья задолжала банку более 500 тысяч рублей, но, несмотря на производство о взыскании средств, вернуть финансовые средства кредитной организации не спешила. При этом должница скрывалась от судебных приставов и по месту прописки не проживала.

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Как пояснили в пресс-службе УФССП России по Пермскому краю, найти должницу удалось с помощью объявления на электронной торговой площадке, в котором она сообщала о продаже платья.

Судебный пристав написала женщине сообщение и представилась покупателем, выразив готовность приобрести одежду, но после предварительной примерки. Продавец согласилась и сообщила адрес, по которому необходимо подойти.

В результате должнице пришлось дать объяснение о причинах невыплаты задолженности. Ее фактическое место жительства установлено, разыскное дело прекращено.

Происшествия Правосудие Охрана порядка Филиалы РГ Пермский край ПФО Пермский край Полномочия судебных приставов
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