В Сызрани молодая мама купила детскую кашу с шурупами

В Самарской области в упаковке с детским питаем молодая мама нашла несколько шурупов. Она предупредила о находке остальных родителей в сообществе "Подслушано (Сызрань)" ВКонтакте.

Для наглядности женщина сфотографировала упаковку с мультизлаковой молочной кашей и лежащие рядом шурупы с налипшей на них продукцией.

Через несколько часов компания "Нестле" разместила свой комментарий, в котором маме пообещали разобраться с казусом. Производитель также заверил, что сожалеет о том, что семья столкнулась с такой ситуацией.