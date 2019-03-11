СК начала проверку после экстренной посадки Boeing в Красноярске

Западно-Сибирское следственное управление на транспорте СК РФ начало доследственную проверку инцидента с самолетом, летевшим из Сургута в Пхукет. Boeing экстренно сел в Красноярском крае после из-за технических неполадок.

Как сообщает пресс-служба управления, следственная группа осмотрела судно и опросила экипаж. По предварительным данным, инцидент произошел из-за отказа гидросистемы - самолет летел на одном генераторе. На борту находились 294 пассажира и 10 членов экипажа. Никто из них не пострадал.

Как ранее сообщала "РГ", воздушное судно уже отстранили от полетов. Сейчас следственная группа выясняет все причины инцидента.

Для продолжения рейса был задействован резервный борт. В настоящее время все пассажиры уже отправлены до места назначения, сообщила пресс-секретарь аэропорта в беседе с РИА Новости.