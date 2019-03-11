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11.03.2019 12:29
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

СК начала проверку после экстренной посадки Boeing в Красноярске

Текст: Алексей Бондарев
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Западно-Сибирское следственное управление на транспорте СК РФ начало доследственную проверку инцидента с самолетом, летевшим из Сургута в Пхукет. Boeing экстренно сел в Красноярском крае после из-за технических неполадок.

Фото: iStock
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Как сообщает пресс-служба управления, следственная группа осмотрела судно и опросила экипаж. По предварительным данным, инцидент произошел из-за отказа гидросистемы - самолет летел на одном генераторе. На борту находились 294 пассажира и 10 членов экипажа. Никто из них не пострадал.

Как ранее сообщала "РГ", воздушное судно уже отстранили от полетов. Сейчас следственная группа выясняет все причины инцидента.

Для продолжения рейса был задействован резервный борт. В настоящее время все пассажиры уже отправлены до места назначения, сообщила пресс-секретарь аэропорта в беседе с РИА Новости.

Происшествия ЧП Аварии и катастрофы Происшествия Правосудие Охрана порядка Филиалы РГ Восточная Сибирь СФО Красноярский край
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