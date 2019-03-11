На Ставрополье полицейский незаконно выпустил арестованного

В Ставропольском крае будут судить бывшего начальника отдела МВД России по Новоалександровскому городскому округу, который незаконно, по данным следствия, отпустил арестованного. Об этом в понедельник сообщили в краевом следственном управлении СК РФ.

Как выяснилось, произошло это в марте 2018 года. Обвиняемый приказал подчиненным освободить из изолятора временного содержания своего знакомого, который днем ранее оставил место ДТП, за что был арестован.

Уголовное дело на экс-полицейского возбудили по материалам отдела собственной безопасности краевого главка МВД по статьи за превышение должностных полномочий. Сейчас оно с утвержденным обвинительным заключением передано в суд.

В ГУ МВД по краю корреспонденту "РГ" сообщили, что обвиняемый лишился должности руководителя окружной полиции, однако на данный момент не уволен из правоохранительного ведомства. Этот вопрос "будет решен по результатам судебного процесса".

- Кроме того, к дисциплинарной ответственности привлечены подчиненные руководители подразделений отдела полиции, - добавили в пресс-службе ГУ МВД России по Ставропольскому краю.