В КБР 77-летний пенсионер застрелил сына из-за наркотиков

Следственное управление СКР по Кабардино-Балкарии возбудило уголовное дело против 77-летнего пенсионера из города Чегем. Его подозревают в убийстве собственного сына.

- Возбуждено уголовное дело в отношении жителя города Чегем, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК РФ (убийство), - отмечается в сообщении пресс-службы следственного управления СКР по республике.

Следствие считает, что сын подозреваемого употреблял наркотики. Именно из-за этого 6 марта между ними вспыхнула ссора, которая и привела к трагедии. Мужчина взял охотничье ружье и выстрелил в сына. Пострадавший скончался от полученного ранения.

Сейчас пожилой мужчина находится под домашним арестом, он сам признался в содеянном и дал показания. Расследование дела продолжается.