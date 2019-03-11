Впервые за послевоенное время в Мурманской области огонь полностью уничтожил сельскую школу в селе Кузомень, где учились четверо детей. К счастью, обошлось без жертв. Как показали первые результаты расследования, в учебном заведении не сработала пожарная сигнализация, работающая по мобильной связи, из-за отсутствия денег на счету.

Рассчитывать на оперативную помощь огнеборцев было трудно - близлежащая пожарная часть находится в селе Умба, а это 150 километров от Кузомени. Да и добраться сюда зимой можно только на снегоходах.

Поэтому сражаться с огнем жителям села пришлось своими силам. Соседние дома им удалось спасти, но недавно отремонтированная школа превратилась в кучу головешек. Четверо ребят, которые учились в этой школе, теперь ходят заниматься домой к учительнице Екатерине Двининой.

- Ничего нельзя было сделать, - рассказывает Анна, одна из 90 постоянных жителей села. - Здание горело с крыши, а внутри было наполнено дымом. Люди просто стояли и смотрели, чтобы огонь не перекинулся на ближайшие дома, закидывая языки пламени снегом.

Этот пожар вызвал немалый резонанс. Шутка ли - село осталось без школы, отремонтированной в 2018 году! По предварительным данным расследования причиной пожара стало короткое замыкание. Возможно, здание школы удалось бы спасти, но этому помешала чья-то халатность.

В школе не включилась пожарная сигнализация, работающая по мобильной связи, - не было денег на счету

По словам начальника ГУ МЧС России по Мурманской области Руслана Назарова, в школе не сработала пожарная сигнализация, работающая по мобильной связи, - и не из-за неисправности, а из-за отсутствия денег на счету. Вместо автоматической сигнализации, подающей сигнал прямо в пожарную часть, в школе был установлен GSM-модуль, который по мобильной связи подает сигнал, - добровольной пожарной команде, главе администрации, учителю.

- Но когда случился пожар, GSM-модуль не сработал, - заявил Руслан Назаров. - По имеющейся у нас информации, на сим-карте, встроенной в устройство, банально не было денег. Поэтому сигнал прошел несвоевременно, и огонь успел распространиться.

Вопросов, на которые пока нет ответов, еще много. Использование GSM-модуля вместо автоматической сигнализации - нарушение закона.

Причины, по которой было принято такое решение, сейчас выясняются. Неясным остается и то, что случилось с проводкой, которая год назад была заменена при капитальном ремонте здания школы. Кроме того, по неизвестным причинам не использовалось еще одно средство, позволяющее при коротком замыкании избежать пожара. Речь идет о пиростикере - небольшом кусочке ленты из вещества, напоминающего пластик. Как известно, при коротком замыкании провода мгновенно нагреваются, из-за чего и возникает пожар. Если на эти провода наклеен пиростикер, то при его нагревании возникает "микровзрыв", обрывающий провода и обесточивающий ту часть сети, где замкнуло. Стоимость пиростикера - 150 рублей.

- Если бы при ремонте школы закупили и установили несколько пиростикеров, то пожара бы не случилось, считает Руслан Назаров. - Кстати, короткое замыкание - вторая по значимости причина пожаров в Мурманской области. Первая - это неосторожное обращение с огнем. В соседних регионах пиростикеры применяются на многих объектах, и их возгораемость снизилась на 75-80 процентов.

Короткое замыкание - вторая по значимости причина пожаров в Мурманской области

Однако, по словам исполняющего обязанности главы Терского района Мурманской области Александра Сверчкова, никакого "GSM-модуля" в сгоревшей школе не было!

- В школе стояли два автономных прибора звуковой сигнализации, реагирующих на дым, - заявил он. - Мобильный телефон в школе был, но он представлял собой "тревожную кнопку" для вызова вневедомственной охраны и полиции. Видимо, этот телефон перепутали с пожарной сигнализацией, которой в Кузомени никогда не было. Ее просто некуда вывести, поскольку ближайшая пожарная часть расположена в селе Умба, более чем за 150 километров от Кузомени. И отопление в здании было печное.

По словам Александра Сверчкова, вряд ли мобильный модуль будет здесь работать надежно, поскольку мобильная связь в Кузомени нестабильная. Пожарным остается одно средство - наблюдать своими собственными глазами, нет ли где подозрительного дыма. А местные власти предполагают купить ревун, не зависящий от подачи электроэнергии. Загорелся дом - беги и крути ручку ревуна, пока все не сбегутся. А в некоторых других селах, где мобильник и вовсе не ловит, в качестве "сигнализации" используется простая висячая рельса. Уж лучше так, чем никак.

МЧС

Комментировать то, что произошло в Мурманской области, просто, поскольку в данном случае оказались нарушены все правила и нормы противопожарной безопасности.

По закону на территории России вызов экстренных оперативных служб, в том числе пожарных, бесплатный. Но чтобы вызов оказался бесплатным и гарантированным, должны использоваться каналы связи специального назначения, которые могут принадлежать только МЧС и его территориальным органам. Они оплачиваются за счет средств федерального бюджета.

Это исключает возможность отключения каналов связи при чрезвычайных ситуациях, а также злоупотребления со стороны коммерческих структур. Такое положение дел закреплено как в федеральном законе N 123, известном каждому российскому пожарному как "Технический регламент", так и в основополагающем приказе МЧС России N 743.

К сожалению, вокруг этого приказа несколько лет назад развернулась настоящая война. Ведь он устанавливал очень жесткие нормы, которые четко регламентировали, какие противопожарные системы могут применяться на социальных объектах. Этот приказ, принятый еще при Шойгу, на пушечный выстрел не позволял коммерческим структурам приближаться к соцобъектам. Но погреть руки за счет бюджета хотелось многим. И пока шла борьба за отмену этого приказа, местные начальники в регионах под шумок стали оснащать социально значимые объекты чем попало, в том числе и вообще не сертифицированным оборудованием. Это немедленно привело к тому, что при пожарах на соцобъектах стали погибать люди по причине того, что тревожный сигнал не проходил. Так было, например, при пожаре в Смоленске, когда погибли две студентки из Индии. Установленная там коммерческая система не передала сигнал по интернет-каналу.

В Мурманской области также не раз случались пожары на объектах с массовым пребыванием людей. Но они, несмотря на вопиющие нарушения требований пожарной безопасности, не получали широкой огласки.

Как рассказал корреспонденту "РГ" экс-замначальника Северо-Западного регионального центра МЧС России Виктор Кривошонок, "произошедшее в Мурманской области полностью находится на совести тех, кто разрешил размещать в пожарных частях системы передачи извещений о пожаре без процедур закупки, включающих проведение госиспытаний.

Противопожарные системы выбираются местными начальниками по сговору с коммерческими структурами. Каков принцип выбора - нетрудно догадаться. Соответственно, канал связи для передачи тревожного сигнала принадлежит этой коммерческой структуре, которая оплачивает его за счет средств социальных учреждений".

Подготовил Тимофей Борисов