В Петербурге в посылке нашли замаскированные под авторучки боеприпасы

В Петербурге на улице Планерной у почтового отделения сотрудники полиции и ФСБ задержали 75-летнего пенсионера, который попытался переслать 50 патронов и четыре единицы огнестрельного оружия. Боеприпасы мужчина замаскировал под авторучки и упаковал в посылку, сообщает региональное управление МВД.

При себе у мужчины нашлось еще 25 патронов для огнестрельного нарезного оружия. А когда стражи порядка пришли в гости к петербуржцу, то нашли в его квартире целый арсенал: несколько десятков патронов различного калибра, а также три сигнальных пистолета, которые имели все признаки переделки под стрельбу боевыми патронами.

Сейчас все боеприпасы отправлены на экспертизу. Также в полиции возбудили дело по статье 222, которая предусматривает ответственность за незаконное приобретение, передачу, сбыт, ношение или перевозку оружия, а также боеприпасов.

Владелец арсенала находится под подпиской о невыезде. Также полицейские выясняют, кому предназначалась посылка, а также использовалось ли изъятое оружие для совершения преступлений.