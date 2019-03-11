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11.03.2019 15:41
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

На Кубани двух врачей будут судить за смерть 62-летней пациентки

Текст: Юрий Гень (Краснодарский край)

В кубанском Армавире перед судом предстанут два врача: хирург и бывший заведующий хирургическим отделением. Их обвиняют в причинении смерти по неосторожности одной из пациенток армавирской МБУЗ "Городская многопрофильная больница".

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О завершении расследования этого дела сегодня сообщили в СУ СКР по Кубани. По мнению ведомства, женщина погибла из-за ненадлежащего исполнения врачами их профессиональных обязанностей.

- Установлено, что в октябре 2017 года женщина поступила в хирургическое отделение медицинского учреждения с диагнозом "острый холецистит", где находилась на стационарном лечении до первого ноября того же года, - рассказывает старший помощник руководителя следственного управления СКР по Краснодарскому краю Наталья Трифанова. - По версии следствия, за это время врачом-хирургом и его бывшим руководителем был неверно установлен диагноз женщине и не проведено полное обследование. Также пациентке провели экстренное оперативное вмешательство, в котором не было необходимости.

По данным следствия, обследование пациентки после операции проводилось не в полном объеме, что в итоге привело к ухудшению ее состояния и экстренному переводу в краевую больницу. Но болезнь оказалась уже слишком запущена, ошибки в лечении сделаны и, несмотря на все старания краевых врачей, а также оказанную медицинскую помощь женщина скончалась.

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Было назначено проведение судебно-медицинской экспертизы, которое проводилось специальной медицинской комиссией. По его заключению, к наступлению смерти женщины привело ненадлежащее исполнение своих профессиональных обязанностей обвиняемыми, а также "допущенные дефекты оказания помощи и неверное избрание ими тактики хирургического лечения", сообщили в пресс-службе краевого следственного управления СКР. Причиной смерти 62-летней пациентки явился "тяжелый абдоминальный сепсис, ставший результатом цепочки послеоперационных осложнений".

Сейчас материалы уголовного дела с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлены в суд для дальнейшего рассмотрения.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край Халатность врачей
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