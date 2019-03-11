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11.03.2019 11:04
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Под Волгоградом в перестрелке трое ранены, один убит

Текст: Елена Мелихова (Волгоград)

В Волгоградской области в результате перестрелки три человека пострадали, один убит. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

В Махачкале в перестрелке ранены три человека

Перестрелка произошла в городе Фролово в воскресенье вечером. По предвари тельным данным, причиной конфликта стали личные неприязненные отношения между мужчинами. В результате несколько участников перестрелки задержаны. Пока точное количество участников конфликта не называется.

Дополнительная информация будет предоставлена правоохранительными органами позднее, после выяснения дополнительных обстоятельств случившегося.

Происшествия Преступления Криминал Филиалы РГ Юг России ЮФО Волгоградская область
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