Под Волгоградом в перестрелке трое ранены, один убит

В Волгоградской области в результате перестрелки три человека пострадали, один убит. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Перестрелка произошла в городе Фролово в воскресенье вечером. По предвари тельным данным, причиной конфликта стали личные неприязненные отношения между мужчинами. В результате несколько участников перестрелки задержаны. Пока точное количество участников конфликта не называется.

Дополнительная информация будет предоставлена правоохранительными органами позднее, после выяснения дополнительных обстоятельств случившегося.