Вынесен приговор за подготовку к нападению на судей Ингушетии

К 18-ти годам заключения с отбыванием наказания в колонии строгого режима приговорен участник банды, готовившей покушение на судей Верховных судов Северной Осетии и Ингушетии. Решение вынес Северо-Кавказский окружной военный суд, сообщает пресс-служба судебного ведомства.

Подсудимый не только собирал информацию о месте жительства судей, но и приобрел оружие, боеприпасы и взрывчатку. С 2008 года он добровольно состоял в запрещенном экстремистском сообществе и входящей в него банде, промышлявших в республике.

В составе банды осужденный принимал участие в незаконном обороте оружия, хранил дома самодельную бомбу, участвовал в поджоге кафе, а с ноября по февраль 2013-го он готовился к покушению на судей.

Отметим, что в 2015 году Северо-Кавказским окружным военным судом на основании вердикта коллегии присяжных заседателей ему был вынесен оправдательный приговор. Коллегией Верховного суда РФ этот приговор был отменен.