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11.03.2019 13:38
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Вынесен приговор за подготовку к нападению на судей Ингушетии

Текст: Елена Мелихова (Магас)

К 18-ти годам заключения с отбыванием наказания в колонии строгого режима приговорен участник банды, готовившей покушение на судей Верховных судов Северной Осетии и Ингушетии. Решение вынес Северо-Кавказский окружной военный суд, сообщает пресс-служба судебного ведомства.

Фото: depositphotos.com
В Саратовской области застрелили судью
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Подсудимый не только собирал информацию о месте жительства судей, но и приобрел оружие, боеприпасы и взрывчатку. С 2008 года он добровольно состоял в запрещенном экстремистском сообществе и входящей в него банде, промышлявших в республике.

В составе банды осужденный принимал участие в незаконном обороте оружия, хранил дома самодельную бомбу, участвовал в поджоге кафе, а с ноября по февраль 2013-го он готовился к покушению на судей.

Отметим, что в 2015 году Северо-Кавказским окружным военным судом на основании вердикта коллегии присяжных заседателей ему был вынесен оправдательный приговор. Коллегией Верховного суда РФ этот приговор был отменен.

Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Юг России ЮФО Ростовская область Ростов-на-Дону СКФО Ингушетия
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