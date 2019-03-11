Самолет "Уральских авиалиний" сел в Баку из-за информации о бомбе

Самолет "Уральских авиалиний" совершил вынужденную посадку в столице Азербайджанской Республики. "Причина - подозрение командира воздушного судна на наличие бомбы на борту", - сообщили РИА Новости со ссылкой на пресс-службу международного аэропорта Гейдар Алиев.

В авиакомпании "РГ" подтвердили факт незапланированной посадки самолета.

"При выполнении рейса в 11.16 Бахрейн - Домодедово экипаж получил информацию о возможных посторонних предметах на борту судна. Экипаж запросил посадку в ближайшем аэропорту следования (в Баку) для выполнения дополнительного досмотра в целях обеспечения безопасности", - рассказала представитель "Уральских авиалиний".

Все, что известно к этому моменту, - посадка выполнена благополучно. Проверка еще идет. Об ее итогах "РГ" сообщит позднее.