В Екатеринбурге глыба льда упала на детскую коляску

В центре Екатеринбурга на улице Куйбышева на коляску, в которой находился младенец, с крыши свалилась глыба льда. К счастью, малыш не пострадал. Инцидентом заинтересовалась прокуратура.

По информации ведомства, накануне около трех часов дня молодая семья проходила возле дома номер 48 "г", когда с крыши упал лед. Осколок повредил коляску, сам же ребенок не пострадал - только испугался.

"Председатель ТСЖ, в ведении которого находится этот дом, вызван в прокуратуру района для дачи объяснений. Устанавливается личность сотрудника, который несет ответственность за уборку кровли от снега", - рассказали в пресс-службе Свердловской облпрокуратуры.