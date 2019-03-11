В Салехарде пожарные предотвратили взрыв в гаражном кооперативе

Сильный пожар тушили накануне ночью в гаражном кооперативе "Лагуна" в Салехарде. "Пожарные эвакуировали из боксов кислородные баллоны", - сообщает пресс-служба МЧС ЯНАО.

Сообщение о возгорании поступило в 22.01, и уже через две минуты огнеборцы прибыли на место: к этому времени гаражи полыхали вовсю, из-под кровли валил густой черный дым. К счастью, жилых домов вблизи нет, никто в результате происшествия не пострадал (правда, пламя повредило технику, хранившуюся в гаражах).

"Сложность заключалась в том, что в этом районе отсутствует противопожарное водоснабжение, а также в боксах хранились в большом количестве горюче-смазочные материалы. Была угроза взрыва, и пожарным приходилось работать на безопасном расстоянии", - рассказали в МЧС.

Сейчас на месте ЧП изучают обстановку дознаватели ведомства для определения причины пожара.