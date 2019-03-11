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Рубрика: Происшествия

Банкир пока в бегах

СКР просит заочный арест для бывшего руководителя банка "Открытие"
Текст: Наталья Козлова
Российская газета - Федеральный выпуск № 53(7811)
11 марта стало известно, что Следственный комитет РФ настаивает на заочном аресте экс-главы банка "Открытие" Евгения Данкевича, объявленного в розыск за растрату 34 миллиардов рублей.

Это подтвердила пресс-секретарь Басманного суда Москвы Юнона Царева. Но в суде банкира не будет - Данкевич находится в международном розыске. Банк "Открытие" еще недавно считался крупнейшим частным банком в России. О расследовании против банкира стало известно еще в начале февраля этого года.

Дело бывших руководителей Нота-банка поступило в суд

По версии следствия, в 2017 году, возглавляя правление банка, Данкевич договорился с заемщиками - руководителями двух компаний. Это были компании "01 Групп" и "01 Групп финанс". Личности их руководителей пока не установлены.

Банк "Открытие" выкупил облигации этих компаний за 34 миллиарда рублей, зная, что реально их стоимость, как минимум, вдвое ниже.

С лета 2017 года Центробанк взял "Открытие" под свой контроль и начал финансовое оздоровление банка. При этом глава Банка России Эльвира Набиуллина объявила тогда, что многие операции "Открытие" проводило без полноценного анализа рисков, а топ-менеджеры незадолго до краха финансовой структуры выписали себе крупные бонусы.

В суде банкира не будет - Евгений Данкевич успел сбежать и находится в международном розыске

Следственный комитет сообщает, что проводит совместное расследование с Федеральной службой безопасности и устанавливает всех соучастников преступления.

Банк "Открытие" был создан в декабре 1992 года. И все последующие годы считался значимой кредитной организацией, по объему активов занимая 8-е место в банковской системе. Инфраструктура банка включает 22 филиала и более 400 внутренних структурных подразделений.

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