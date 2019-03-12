12 марта Конституционный cуд отказал Сергею Безрукову в принятии жалобы на нарушение его конституционных прав пунктом 1 статьи 152.2 Гражданского кодекса. И не потому, что известный и заслуженный актер неправ, а лишь из-за того, что тот до Конституционного суда не прошел все стадии защиты своих прав. Но, отказывая Безрукову, КС высказал важные положения о личной жизни известных людей.

Безруков пробовал несколько раз судиться с разными средствами массовой информации и защитить свое право на неприкосновенность частной жизни. Но эти иски удовлетворяли частично - взыскивали моральный вред, "причиненный истцу использованием изображений без его согласия".

В остальном отказывали, ссылаясь на то, что истец, будучи актером театра и кино, народным артистом России, является публичной фигурой.

"Поэтому размещенная информация о его частной жизни представляла общественный (публичный) интерес и при этом не содержит негативных сведений в отношении него, а также сведений об интимных аспектах его личной жизни".

Сергей Безруков оспаривает конституционность положения Гражданского кодекса, по которому не допускаются без согласия гражданина сбор, хранение, распространение и использование любой информации о его частной жизни, в частности, сведений о его происхождении, о месте его пребывания или жительства, о личной и семейной жизни.

Но в той же статье сказано, что не будет нарушением сбор, хранение, распространение и использование информации о частной жизни гражданина в государственных, общественных или иных публичных интересах, а также в случаях, если информация о частной жизни гражданина уже стала общедоступной либо была раскрыта самим гражданином.

Конституционный суд напомнил, что говорит Основной Закон страны - каждый имеет право на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну. Но при этом каждый имеет право еще и свободно искать, получать, передавать, производить и распространять информацию любым законным способом.

КС подчеркнул - общественно значимые вопросы не могут включать в себя ни ожидания публики, интересующейся деталями частной жизни других лиц, ни любовь читателей к сенсациям или даже вуайеризму.

Изначально претензии актера вызвала публикация в СМИ его фотографий, снятых скрытой камерой

По мнению главного суда страны, публика не имеет правомерного интереса знать о некоторых интимных аспектах жизни человека.

О том же говорят и аналогичные решения ЕСПЧ, касаемые публичных фигур.

КС подчеркивает, что судам при рассмотрении конкретных дел надо учитывать, что сведения о частной жизни, в особенности интимного характера, не могут признаваться общественно значимой информацией только потому, что они касаются публичного (широко известного в обществе) лица, включая представителей творческих профессий. Согласие необходимо, если единственной целью обнародования и использования изображения лица является удовлетворение обывательского интереса к его частной жизни либо извлечение прибыли.