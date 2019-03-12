Эхо трагедии

Катастрофа случилась в 8.40 десятого марта. "Боинг-737", следовавший рейсом ET302, вылетел из Аддис-Абебы в столицу Кении Найроби. Спустя 6 минут после вылета самолет пропал с радаров, а затем разбился в районе города Бишофту, в нескольких десятках километров от столицы Эфиопии. Все 157 человек, находившихся на борту, погибли. Среди них были трое россиян.

Двое российских пассажиров - молодая пара из Таганрога - Александр и Екатерина Поляковы. На информационных лентах замелькали фотографии Екатерины - девушка вела свой блог в соцсетях под ником bonanza_kate ("бешеная селедка"). Катя любила и умела фотографироваться. Оставляла короткие заметки о своих впечатлениях - о мире, в котором жила, о людях. Ее маленькая, в 28 коротких лет, жизнь оказалась очень насыщенна, а сама Катя словно пытается поделиться самым главным, что успела понять в своем возрасте…

История ее такова: "Так уж сложилось, что я росла без отца. Меня воспитывали Мама и Бабушка. И я им очень благодарна за то, что они вложили в меня все свои силы и любовь и вырастили адекватного, вполне себе самостоятельного человека с высокими моральными устоями. Я никогда не чувствовала себя какой-то ограниченной или неполноценной".

После школы Катя легко поступила в ростовский вуз, но в последний момент передумала и отдала документы в Радик (бывший Таганрогский радиотехнический; ныне Институт компьютерных технологий Южного федерального университета). Своей прямой к заданной точке встречи шел Саша Поляков. Как и многие в этом городе, он собирался поступать в Радик. И вот они оба учатся в одной группе, правда, не замечают друг друга до третьего курса. Как вдруг… "В общем как-то присмотрелись друг к другу и все, вот уже 7 лет никак не насмотримся". Кстати, военную службу Александр проходил в 810-й отдельной бригаде морской пехоты, которая дислоцируется в Севастополе. "А еще у Саши есть медаль за возвращение Крыма", - напишет Катя в одном из постов.

В Сбербанк пошли работать вместе. Сбербанк подтвердил гибель своих сотрудников при крушении самолета в Эфиопии. "Они были совсем молоды, вместе учились, а последние годы работали в компании "Сбербанк Лизинг". В Африку Екатерина и Александр поехали на отдых, который столь трагично оборвался", - говорится в официальном сообщении.

"Есть люди - фейерверки. У них взрывной темперамент, и они дарят ощущение праздника, ощущение жизни на полную катушку, бесконечного карнавала, пока хватит сил. Будь счастлив, ведь время летит так быстро! Есть люди - гранит. С ними всегда можно быть уверенным, что ничего не случится и что всегда находишься под защитой. Есть на кого опереться и положиться в трудной ситуации. Если кто еще не понял, фейерверк - это я, а гранит - это Саня".

Это взгляд на мир современной девушки, которая расставила приоритеты в собственной жизни. "Как я рада, что родилась во времена, когда стирает за тебя машинка, убирает робот-пылесос, готовит мультиварка, кофе наливает кофемашина, а еду подогревает микроволновка".

"Недавно на работе была рассылка про новое поколение детей. Про то, что они с самого детства окружены различными гаджетами и это сказывается на их взгляде на жизнь. Главное для этого поколения - свобода и жизнь в удовольствие. Ну вот я, видимо, опередила свое, потому как смотрю на жизнь точно такими же глазами. Ничего не вижу плохого в современных темпах жизни, развития технологий и возможности ими пользоваться.

Очень хочу дожить до времен, когда виртуальная реальность станет неотъемлемой частью нашего существования. Когда операции будут делать совместно с роботами. В небе будут летать желтые такси, а из одного конца света в другой можно будет попасть за несколько минут".

"Раньше мы просто читали книги и смотрели фильмы о фантастике, а теперь это наше недалекое будущее. Кайф же, разве нет? Роботы постепенно входят в нашу жизнь. И я из тех людей, кто данному факту только рад".

"Я из тех людей, которые "за" все изменения, происходящие в нашем мире. Ровно год назад мы ехали в Азию, теперь летим в Африку. А раньше казалось, что поездка в Москву уже подвиг. Это в очередной раз доказывает, что рамки и границы рисуем мы себе сами.

Как здорово, что мы живем в то время, когда из одной точки планеты в другую можно добраться за несколько часов. Спасибо за это братьям Райт, 17 декабря 1903 года запустившим первый летательный аппарат, оснащенный двигателем. Он находился в воздухе всего лишь 59 секунд, но зато какой прорыв в науке! Когда я открываю приложение на телефоне Flightradar24, я зомбируюсь количеством перелетов в данный момент времени и испытываю радость от осознания того, что перед нами весь мир, стоит только захотеть.

Так давайте все дружно поблагодарим нашу жизнь за эту возможность.

Я опять кайфую от планирования новой поездки. Пока сижу в аэропорту, решила подсчитать, сколько раз я уже летала. Вышло за 30. Для кого-то смешная цифра, для кого-то неосуществимая. Я каких-то три года назад даже подумать о таком не могла. Первый мой полет был в 2014 году. Летела в Крым к Саше. Тогда это было невероятное событие, я радовалась как ребенок и абсолютно не боялась. Сейчас отношение к перелету стало проще, почти как на автобусе проехать, только романтичнее.

В Европе всегда умиляюсь старичкам, гуляющим под руку. Кажется, что в них очень много любви и счастья. Что их многолетний опыт дает наслаждаться им полноценно друг другом и жизнью. Без отвлечения на мелочи, склоки и неурядицы.

Не забываю простую истину: свое настроение мы делаем сами. Живу по принципу: делать только то, что нравится тебе, и жить только так, как хочешь этого ты. Не знаю причины, но уже который день нахожусь в полной гармонии с собой. Хочу, чтобы это чувство никогда не покидало меня. Заметили, как часто меняется мода, и я сейчас не про одежду, а про нашу жизнь. Сначала модно было быть анорексичной, потом накачанной и подтянутой, сейчас все двигают в массы бодипозитив. Одно время все стремились реализовать свои важные дела, успев все за 24 часа. Хвастались тем, что умудряются спать по 4 часа в сутки и все успевать. Работа, фитнес, английский, уроки вождения и т.д. Я молодец! У меня ни минуты свободного времени.

Сейчас уклон больше идет в сторону комфорта, высыпаться, делать столько, сколько успеешь. Получать больше удовольствия от проделанной работы.

Мир прекрасен, а жизнь коротка. Нет времени для печали. Хочется во всем видеть только счастье и радость".