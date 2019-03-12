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12.03.2019 11:58
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

И.о. мэра Рязани пригласили к следователям

Текст: Елена Шулепова (Рязань)

В Рязанской мэрии правоохранители проводят проверочные мероприятия. Исполняющего обязанности главы администрации Рязани Сергея Карабасова пригласили к следователям для дачи объяснений, сообщил "РГ" источник в силовых структурах.

Под Воронежем в отношении начальника отдела полиции начата проверка

- Появившаяся в СМИ информация о задержании главы администрации Рязани не соответствует действительности, - добавил собеседник "РГ".

Какая именно ситуация в мэрии потребовала пояснений, источник не уточнил.

Накануне для дачи объяснений приглашалась гендиректор регионального Фонда капремонта многоквартирных домов Марина Бондарева. Связаны ли эти два события между собой, собеседник "РГ" уточнять отказался, заметив лишь, что к вечеру она уже вернулась домой.

Сергей Карабасов исполняет обязанности главы администрации Рязани с сентября 2017 года.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Рязанская область Рязань
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