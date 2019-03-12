Мать девочки-"маугли" привлекут к административной ответственности

В Подмосковье к административной ответственности привлечена мать 5-летней девочки, оставленной без присмотра дома, сообщили в полиции. Сам ребенок, напомним, направлен в больницу.

"Сотрудниками отдела по делам несовершеннолетних МУ МВД России "Раменское" мать 5-летней девочки, оставленной без присмотра дома, привлечена к административной ответственности по ч. 1 ст.5.35 КоАП РФ "Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних". Материал направлен на Комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав для принятия мер воздействия. Ребенок помещен в Раменскую детскую больницу. Полицейскими женщина доставлена в следственные органы", - уточнила глава пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

Напомним, что брошенный в квартире ребенок был обнаружен 12 марта раменскими полицейскими.

"Со слов соседей, ребёнок находится в квартире один с вечера 11 марта. Также было установлено, что девочка проживает в квартире вместе с матерью", - уточнили в областном управлении МВД.