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12.03.2019 18:13
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Мать девочки-"маугли" привлекут к административной ответственности

В Подмосковье к административной ответственности привлечена мать 5-летней девочки, оставленной без присмотра дома, сообщили в полиции. Сам ребенок, напомним, направлен в больницу.

Кузнецова рассказала о состоянии московской девочки-маугли

"Сотрудниками отдела по делам несовершеннолетних МУ МВД России "Раменское" мать 5-летней девочки, оставленной без присмотра дома, привлечена к административной ответственности по ч. 1 ст.5.35 КоАП РФ "Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних". Материал направлен на Комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав для принятия мер воздействия. Ребенок помещен в Раменскую детскую больницу. Полицейскими женщина доставлена в следственные органы", - уточнила глава пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

Напомним, что брошенный в квартире ребенок был обнаружен 12 марта раменскими полицейскими.

"Со слов соседей, ребёнок находится в квартире один с вечера 11 марта. Также было установлено, что девочка проживает в квартире вместе с матерью", - уточнили в областном управлении МВД.

Происшествия Правосудие Следствие Общество Семья и дети Филиалы РГ Столица ЦФО Московская область
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