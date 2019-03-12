Новости

В Кельне завершилось следствие по делу о нападении на женщин 13:56
В Челябинске встретили эшелон с военными трофеями из Сирии 13:47
С помощью push и sms-уведомлений выдается 60% посылок "Почты России" 13:45
Концепция информбезопасности Беларуси будет опубликована до конца марта 13:45
Московские полицейские нашли наркотики в автомобиле 13:38
"Это позор". Украинский ЗАЗ выставил на продажу битый автомобиль 13:07
Forbes: Самым богатым жителем Лондона стал Михаил Фридман 13:05
В Китае раскопали лакированный гроб династии Мин 13:05
Джордж Мартин не знает, как закончится "Игра престолов" 12:59
Володин осудил некорректные высказывания в адрес малоимущих пенсионеров 12:57
У "Богемской рапсодии" может появиться продолжение 12:51
Число жертв ДТП с минивэном на Ставрополье выросло до семи 12:45
В Башкирии женщину будут судить за гибель троих детей при пожаре 12:44
28 марта в российский прокат выходит проект "Микеланджело. Бесконечность" 12:41
В Гренландии нашли следы "бури тысячелетия" 12:41
Дмитрий Медведев рассказал, какую зарядку делает по утрам 12:40
В Российском историческом обществе почтят память легендарных разведчиц 12:39
Британка заговорила с русским акцентом после инсульта 12:37
Под Воронежем начальник полиции признал вину в превышении полномочий 12:37
Путин встретится с Миллером и Ковальчуком 12:35
Ростовские хирурги провели первые операции с помощью экзоскелета 12:31
Транзит российского газа через Болгарию в Турцию остановят с 2020 года 12:30
Рэпер Дрейк отрекся от Майкла Джексона 12:29
Челябинец не смог улететь в Израиль из-за долга в 139 млн рублей 12:29
Экс-руководитель Amazon выступит на форуме для интернет-маркетологов в Москве 12:29
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
ВИДЕО "РГ". "Мне повезло вовремя родиться": Юрий Гагарин и его малая родина
ВИДЕО "РГ". "Мне повезло вовремя родиться": Юрий Гагарин и его малая родина
Верховный суд объяснил правила парковки во дворах
Верховный суд объяснил правила парковки во дворах
13 марта - экспертный совет "Государство как кризис-менеджер"
13 марта - экспертный совет "Государство как кризис-менеджер"
12.03.2019 13:38
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Московские полицейские нашли наркотики в автомобиле

Текст: Владимир Богданов

Полицейские обнаружили наркотики в автомобиле, остановленном для досмотра на Проспекте мира в Москве. Об этом сообщила пресс-служба столичной полиции.

- В салоне и в багажнике машины, за рулем которой был 36-летний москвич, оперативники нашли пакеты с одним килограммом запрещенных веществ. Все изъятое находится на экспертизе, - сообщили в пресс-службе ведомства.

Жителя Подмосковья задержали за производство наркотиков

Водитель задержан. Полицейские не исключают, что изъятые вещества были предназначены для дальнейшего розничного распространения. Теперь задержанному предстоит суд, который решит его судьбу на ближайшие несколько лет.

Средний возраст, когда россияне начинают употреблять наркотики, снизился с 19 до 13 лет. Об этом накануне заявил председатель совета движения "Стопнаркотик" Сергей Полозов. "Это значит, что профилактику нужно начинать с самого раннего возраста... Родители должны эту профилактику в мягком ключе проводить", - подчеркнул Полозов.

Он также привел страшную статистику. "По источникам социологических исследований, которыми мы пользуемся, до 500 тысяч человек ежегодно вовлекаются в первое употребление наркотиков. И количество людей, которые употребляют наркотики, растет с каждым годом", - заявил он.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Столица ЦФО Москва Борьба с наркотиками
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Эксперт оценил заявление шведского аналитика о "проигравшей" России
Посол РФ в США опроверг возможность "превентивного ядерного удара" Москвы
Пушков прокомментировал слова главы ФАС о переплатах за ЖКХ
Самолет ВМС США совершил облет отряда кораблей ВМФ РФ в Атлантике
Порошенко сбежал с митинга в Житомире из-за националистов