Московские полицейские нашли наркотики в автомобиле

Полицейские обнаружили наркотики в автомобиле, остановленном для досмотра на Проспекте мира в Москве. Об этом сообщила пресс-служба столичной полиции.

- В салоне и в багажнике машины, за рулем которой был 36-летний москвич, оперативники нашли пакеты с одним килограммом запрещенных веществ. Все изъятое находится на экспертизе, - сообщили в пресс-службе ведомства.

Водитель задержан. Полицейские не исключают, что изъятые вещества были предназначены для дальнейшего розничного распространения. Теперь задержанному предстоит суд, который решит его судьбу на ближайшие несколько лет.

Средний возраст, когда россияне начинают употреблять наркотики, снизился с 19 до 13 лет. Об этом накануне заявил председатель совета движения "Стопнаркотик" Сергей Полозов. "Это значит, что профилактику нужно начинать с самого раннего возраста... Родители должны эту профилактику в мягком ключе проводить", - подчеркнул Полозов.

Он также привел страшную статистику. "По источникам социологических исследований, которыми мы пользуемся, до 500 тысяч человек ежегодно вовлекаются в первое употребление наркотиков. И количество людей, которые употребляют наркотики, растет с каждым годом", - заявил он.