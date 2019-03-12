Под Воронежем в отношении начальника отдела полиции начата проверка

В Воронежской области проверяется превышение должностных полномочий сотрудниками полиции в райцентре Новая Усмань. В отношении начальника Новоусманьского отдела полиции начата служебная проверка, сообщила "РГ" руководитель пресс-службы регионального главка МВД Наталья Куликова.

Следователями СК России по региону возбуждено уголовное дело по статье "Превышение должностных полномочий, совершенное должностным лицом, повлекшее существенное нарушение прав и законных интересов граждан или организаций" (часть 1 статьи 286 УК РФ).

- Уголовное дело возбуждено по факту, никто не задержан, - уточнила Наталья Куликова. - Следственные действия проводились в понедельник утром, все прошло совершенно спокойно. Никакого "штурма", о котором сообщают в интернете, не было.

В настоящее время начальник райотдела полиции отстранен от должности до выяснения обстоятельств, сообщила официальный представитель полиции.