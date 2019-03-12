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12.03.2019 09:59
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Под Воронежем возбуждено дело о должностных преступлениях в полиции

Текст: Елена Шулепова

В Воронежской области следователи возбудили уголовное дело о превышении полномочий сотрудниками Новоусманского районного отдела полиции. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на старшего помощника руководителя регионального главка Елену Мануковскую.

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По данным представителя ведомства, в данный момент сотрудники СК совместно со специалистами регионального ФСБ устанавливают все обстоятельства неправомерных действий полицейских. Ведется допрос начальника отдела полиции. Как уточнил источник агентства, он не задержан, в уголовном деле пока нет обвиняемых.

Подробная информация не разглашается в интересах следствия, подчеркнула Мануковская.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Воронежская область Преступления правоохранителей
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