Под Воронежем возбуждено дело о должностных преступлениях в полиции

В Воронежской области следователи возбудили уголовное дело о превышении полномочий сотрудниками Новоусманского районного отдела полиции. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на старшего помощника руководителя регионального главка Елену Мануковскую.

По данным представителя ведомства, в данный момент сотрудники СК совместно со специалистами регионального ФСБ устанавливают все обстоятельства неправомерных действий полицейских. Ведется допрос начальника отдела полиции. Как уточнил источник агентства, он не задержан, в уголовном деле пока нет обвиняемых.

Подробная информация не разглашается в интересах следствия, подчеркнула Мануковская.