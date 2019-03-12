Очередной "рыночный" рейд провели совместно в Москве полиция, ФСБ и Росгвардия. На этот раз внимания силовиков удостоился один из крупнейших продовольственных рынков "Фуд Сити", расположенный на 22-м километре Калужского шоссе. Некоторое время он был закрыт, но вскоре ворота для посетителей вновь распахнулись.

Накануне правоохранители тщательно проверили торговый центр "Москва" и оптовый рынок "Садовод". И еще принадлежащие этим предприятиям общежития. Итог - два десятка мигрантов, привлеченных к административной ответственности. Есть информация, что сотрудники спецслужб искали на этих рынках криптовалютные фермы. Именно через них уходит из России большая часть выручки от торговли. Деньги переводятся в криптовалюту, а затем по электронной почте отправляются в другую страну. А уже там конвертируются в местную валюту. По оперативным данным, так обстояло дело и на "Фуд Сити". Уходили миллиарды рублей.

"Фуд Сити" - агрокластер, который по замыслу его создателей должен был в здоровой конкуренции вытеснить овощебазы. Впрочем, здесь торгуют не только сельхозпродукцией и другим продовольствием, но и кормами для животных, спецодеждой, бытовой химией, товарами для дома и быта, табачными изделия и алкоголем.

Кстати, именно из-за алкоголя и табачных изделий вокруг "Фуд Сити" дважды вспыхивали скандалы. Так, в ноябре 2015 года следствие пришло к выводу, что через этот рынок шел поддельный алкоголь, от которого погибли люди в разных регионах, вплоть до Красноярска. А год назад здесь обнаружили контрафактные ящики сигарет и табачных смесей для кальяна, поступившие из Беларуси и Украины без акцизных марок.