Новости

В Госдуме назвали "глупостью без рамок" доклад ЕП по "Северному потоку - 2" 20:25
В Москве открылась арт-выставка "Мяч в искусстве" 20:06
Москва демонстрирует рекордный рост продолжительности жизни 20:00
В Петербурге открылась выставка современных художниц 19:42
В Краснодаре потушили масштабный пожар на складе полиэтилена 19:34
"Спартак" пригласил Карреру на матч с "Зенитом" 19:30
Совфед: Действия НАТО в Югославии стали точкой отсчета для современных конфликтов 19:23
Опрос: Женщины не хотят работать под руководством женщин 19:21
Минстрой изменит критерии включения обманутых дольщиков в реестр 19:15
"Ростелеком" договорился о покупке оператора Tele2 19:06
Четырех дагестанцев обвинили в подготовке теракта на концерте Киркорова 19:05
Полеты Boeing 737 MAX 8 могут запретить во всей Европе 18:45
В честь Стивена Хокинга выпустили монеты 18:34
Собянин: Москва первой в России переходит на новые стандарты онкопомощи 18:28
Мать девочки-"маугли" привлекут к административной ответственности 18:13
В Краснодаре загорелся склад на площади 1,4 тыс квадратных метров 18:11
В Москве ограбили квартиру миллионера из списка Forbes 18:10
В Ярославль приедут легенды хоккея 18:04
В Ленобласти 10-летний мальчик вытащил из полыньи одноклассницу 18:02
Посла Польши вызвали в МИД Беларуси из-за оправдания военного преступника 18:02
В Москве потеплеет по плюс 13 градусов 18:01
Toyota построит пилотируемый луноход 18:00
Белстат подсчитал, как изменились цены в феврале 17:44
Фото: в Липецкой области сожгли "Короля ночи" из "Игры престолов" 17:40
MIPIM-2019: В новую Москву уже вложено 900 миллиардов рублей 17:30
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Верховный суд объяснил правила парковки во дворах
Верховный суд объяснил правила парковки во дворах
14 марта в "РГ" состоится заседание Исторического клуба журнала "Родина"
14 марта в "РГ" состоится заседание Исторического клуба журнала "Родина"
13 марта - экспертный совет "Государство как кризис-менеджер"
13 марта - экспертный совет "Государство как кризис-менеджер"
12.03.2019 19:47
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Что, где, почем

На рынке искали криптовалюту
Текст: Михаил Фалалеев
Российская газета - Федеральный выпуск № 54(7812)
Очередной "рыночный" рейд провели совместно в Москве полиция, ФСБ и Росгвардия. На этот раз внимания силовиков удостоился один из крупнейших продовольственных рынков "Фуд Сити", расположенный на 22-м километре Калужского шоссе. Некоторое время он был закрыт, но вскоре ворота для посетителей вновь распахнулись.

Накануне правоохранители тщательно проверили торговый центр "Москва" и оптовый рынок "Садовод". И еще принадлежащие этим предприятиям общежития. Итог - два десятка мигрантов, привлеченных к административной ответственности. Есть информация, что сотрудники спецслужб искали на этих рынках криптовалютные фермы. Именно через них уходит из России большая часть выручки от торговли. Деньги переводятся в криптовалюту, а затем по электронной почте отправляются в другую страну. А уже там конвертируются в местную валюту. По оперативным данным, так обстояло дело и на "Фуд Сити". Уходили миллиарды рублей.

Фото: Алексей Дружинин/ РИА Новости
Путин поручил ФСБ защитить Россию от кибернаступления

"Фуд Сити" - агрокластер, который по замыслу его создателей должен был в здоровой конкуренции вытеснить овощебазы. Впрочем, здесь торгуют не только сельхозпродукцией и другим продовольствием, но и кормами для животных, спецодеждой, бытовой химией, товарами для дома и быта, табачными изделия и алкоголем.

Кстати, именно из-за алкоголя и табачных изделий вокруг "Фуд Сити" дважды вспыхивали скандалы. Так, в ноябре 2015 года следствие пришло к выводу, что через этот рынок шел поддельный алкоголь, от которого погибли люди в разных регионах, вплоть до Красноярска. А год назад здесь обнаружили контрафактные ящики сигарет и табачных смесей для кальяна, поступившие из Беларуси и Украины без акцизных марок.

Происшествия Правосудие Следствие Правительство ФСБ Правительство Росгвардия Филиалы РГ Столица ЦФО Москва Виртуальные валюты
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

В Госдуме назвали "глупостью без рамок" доклад ЕП по "Северному потоку - 2"
Эксперт назвал нонсенсом заявления о "проигравшей" России
Госдума приняла законопроект об алиментах для предпенсионеров
Суд арестовал мать, бросившую 5-летнюю дочь в захламленной квартире
Транзит российского газа через Болгарию в Турцию остановят с 2020 года